Birba chi legge 2025, ad Assisi dal 12 al 14 settembre torna la magia della Festa delle storie

Torna la tre giorni per i più giovani e le famiglie dedicata a teatro, narrazione e letteratura

Assisi si prepara ad accogliere l’ottava edizione di “Birba chi legge 2025 – Festa delle storie”, in programma dal 12 al 14 settembre: tre giorni di esperienze ludico-culturali, spettacoli e laboratori pensati per bambini, bambine, ragazzi e famiglie, ma anche per chiunque abbia voglia di lasciarsi trasportare dalla meraviglia delle narrazioni.

L’edizione 2025, resa possibile grazie alla generosità di chi ha sostenuto la campagna di crowdfunding lanciata dall’associazione Birba, si annuncia ricca di ospiti e novità. «Grazie alla solidarietà di chi condivide il nostro sogno – spiegano gli organizzatori – sarà un’edizione bellissima, con artisti straordinari per cuore e talento».

Il Festival si aprirà venerdì 12 settembre con “La voce creativa”, workshop di ricerca vocale condotto dalla bravissima Claudia Fofi, cantautrice, poeta e scrittrice, educatrice e ricercatrice della voce. Nel corso del weekend il programma offrirà spettacoli di narrazione, di strada, di circo e di prosa, letture ad alta voce nella “Birbateca”, laboratori artistici e musicali, incontri in piccoli cerchi all’interno di abitazioni e giardini privati, fino agli spazi scenici più insoliti come una yurta.

Ogni appuntamento di Birba chi legge 2025 sarà vissuto sotto il segno della condivisione: il Festival vuole essere uno spazio in cui le storie diventano occasione di incontro e dialogo, accessibile e accogliente per tutte e tutti. Un’attenzione particolare sarà riservata alle persone con fragilità, in coerenza con lo spirito inclusivo della manifestazione, che troverà piena espressione nella parata finale di comunità.

Tra le novità, i laboratori comunitari accessibili anche a portatori di deficit visivi, con proposte di movimento e creatività a cura di Elisabetta Trupia, esperienze musicali con Stefano Baroni e l’officina permanente “Abitare il corpo Abitare lo spazio”, guidata da Roberta Bridda, Patrizio Anastasi, Delfina Stella, Andrea Delluomo e Giuliana Riunno, che condurrà alla creazione della parata di comunità conclusiva. Quest’anno la parata, intitolata “A cantar le creature”, sarà dedicata ai valori universali del Cantico delle Creature, di cui ricorre l’ottavo centenario.

Grande attenzione sarà dedicata anche alle arti visive: la mostra “Abito Rifugio Transito. Percezioni tattili e spaziali”, nata dai libri tattili illustrati di Roberta Bridda, proporrà un percorso sensoriale inclusivo, accessibile anche a persone ipovedenti e non vedenti. Non mancherà la proiezione del video di ScorriBande: Di seme in seme. Viaggio a staffetta nel mondo della scrittura, il libro corale nato dal lavoro di 120 bambine e bambini degli IC Assisi 1 e Lavis (TN).

Uno degli appuntamenti più attesi di Birba chi legge 2025 sarà la presentazione di “Un milione di aquiloni”, un libro che accoglie le testimonianze e le poesie dei bambini di Gaza dal 2023 al 2024 realizzato da Leila Boukarim e Asaf Luzon, entrambi presenti all’incontro. «Ci siamo chiesti cosa potevamo fare per dare voce ai tanti bambini e bambine, ragazze e ragazzi che stanno vivendo l’orrore della guerra. Far risuonare le loro storie nelle piazze di Assisi, città simbolo di Pace tra i popoli, è la nostra piccola parte di rimanere umani».

Accanto a ospiti storici come il Teatro dell’Orsa e a nuovi come Molino Rosenkranz e Rasoterra Circo, si alterneranno prestigiosi professionisti del calibro di Stefano Baroni, giovani narratori: bande di scrittori e scrittrici under 12, coordinati da Mario Giuffrida, porteranno le loro voci nei luoghi del Festival. Per non parlare dell’incontro per adolescenti con la giovanissima Bookstagrammer Elisa Borluzzi.

Domenica 14 settembre, nella Sala della Conciliazione, si terrà poi la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione del Concorso nazionale “Una biblioteca in ogni scuola”, appuntamento centrale e fortemente identitario della Festa. È stato il progetto “Le pagine sul lago” presentato dall’associazione Cavtha in collaborazione con il Circolo didattico di Magione a vincere l’ottava edizione del concorso. Il progetto scelto si muove per dotare la piccola e resistente scuola primaria ‘Don Lorenzo Milani’ della frazione di San Feliciano, di una biblioteca destinata agli alunni e delle alunne – sono in tutto appena 72 – che sarà a servizio della comunità, aperta e inclusiva, dialogante con tutte le realtà del territorio, attiva e fruibile anche in orario extrascolastico. “Anche quest’anno scegliere il vincitore è stato molto difficile, tuttavia siamo stati unanimi nel premiare questo progetto – spiega la giuria – che mira a fare della biblioteca scolastica di una piccola scuola di paese un luogo ponte con il territorio, dove crescere come comunità con i libri e le storie, a tutte le età. Uno spazio da gestire insieme promuovendo così nei bambini e nelle bambine la cura del bene comune e la responsabilità verso gli altri e il mondo”. Oltre al premio in libri, pari al valore di 1000 euro, Birba offrirà ai vincitori un incontro di formazione sulla letteratura per l’infanzia e la sua consulenza nella gestione del servizio bibliotecario frutto dell’esperienza maturata in oltre 20 anni di attività.

Il Festival Birba chi legge 2025 si svolgerà in collaborazione con realtà locali, tra cui l’IC Assisi 1, e con un’attenzione costante alla sostenibilità sociale e ambientale. Le immagini ufficiali della Festa e del Concorso sono firmate dall’illustratrice Camilla Falsini. Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

