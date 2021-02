Uffici comunali ad Assisi chiusi al pubblico fino al 21 febbraio 2021

Da oggi saranno chiusi al pubblico tutti gli uffici comunali tranne che per i servizi indifferibili. Sarà possibile contattare tutti gli uffici per telefono o via email. I servizi indifferibili (polizia locale, cimiteri, servizi operativi come pronto intervento e reperibilità, socio-assistenziali, protezione civile) resteranno aperti al pubblico ma esclusivamente su appuntamento e previa valutazione da parte dell’ufficio dell’effettiva necessità e urgenza della prestazione. Il provvedimento per gli uffici comunali, che per ora resterà in vigore fino al 21 febbraio, si è reso necessario in considerazione dell’incremento dei contagi degli ultimi giorni verificatosi e della diffusione della variante anche nel comune di Assisi.

I dati di ieri dicono che ad Assisi i positivi attuali salgono da 208 a 227 (più 19 tra lunedì e martedì), mentre i guariti salgono da 1.353 a 1.355, più 2. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 1.592 a 1.613 (più 21 tra lunedì e martedì), le persone in isolamento contumaciale salgono da 197 a 215 (più 18). I ricoveri salgono da 11 a 12 (più 1 tra lunedì e martedì), di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 31.

Già ad ottobre gli uffici di Santa Maria degli Angeli erano stati temporaneamente chiusi per la positività di un dipendente. “La decisione di chiudere al pubblico gli uffici temporaneamente – spiegava il sindaco Stefania Proietti – è stata presa a seguito dell’accertata positività di un dipendente ed è finalizzata, nel rispetto dei protocolli di contrasto alla diffusione del coronavirus, a tutelare la sicurezza degli utenti e dei dipendenti stessi, salvaguardando l’erogazione dei servizi comunali essenziali. Lunedì, dopo l’accurata e straordinaria sanificazione, gli uffici di Santa Maria degli Angeli riapriranno al pubblico”.