Coronavirus ad Assisi, positivo un dipendente comunale: uffici a Santa Maria chiusi

Un dipendente del Comune di Assisi è risultato positivo al Covid-19 e il sindaco Stefania Proietti ha dato disposizione di chiudere immediatamente al pubblico gli uffici comunali di Santa Maria degli Angeli dove il dipendente presta servizio. La misura è di carattere precauzionale, è stata ordinata subito la sanificazione degli uffici e sono stati posti in isolamento domiciliare alcuni colleghi che in questi giorni sono venuti a contatto con il dipendente positivo al coronavirus ad Assisi .

Il resto degli uffici continua a lavorare senza alcuna interruzione, così come si svolge tutto regolarmente negli uffici comunali di Assisi Centro. “La decisione di chiudere al pubblico gli uffici temporaneamente – ha spiegato il

sindaco Stefania Proietti – è stata presa a seguito dell’accertata positività di un dipendente ed è finalizzata, nel rispetto dei protocolli di contrasto alla diffusione del coronavirus ad Assisi, a tutelare la sicurezza degli utenti e dei dipendenti stessi, salvaguardando l’erogazione dei servizi comunali essenziali. Lunedì, dopo l’accurata e straordinaria sanificazione, gli uffici di Santa Maria degli Angeli riapriranno al pubblico”.

Per quanto riguarda la pandemia di Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi salgono di 729 unità. Le vittime vittime salgono dalle 119 di ieri alle 121 di oggi. Nel dettaglio, tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 5576 a 6171 (595 positivi in più); il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 8.967 a 9.696 (più 729 tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, da 3272 a 3404 (132 in più). I tamponi effettuati, in 24 ore, sono 3487, per un totale da inizio pandemia di 294.451 (ieri erano 290.964). Aumentano anche i ricoverati in totale, da 301 a 302 (1 ricoveri in più), di cui 42 (ieri erano 41) in terapia intensiva. Gli isolamenti contumaciali sono 8.019 (ieri erano 7.505, + 514), le persone uscite dall’isolamento salgono a 55.525 (ieri erano 55.017).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Il coronavirus ad Assisi vede i positivi attuali salire dai 291 di ieri ai 308 di oggi (più 17), mentre i guariti passano da 125 a 134 (9 in più). I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 419 a 445 (più 26 unità), le persone in isolamento contumaciale passano da 285 a 302 (più 17). I ricoverati restano 6, nessuno in terapia intensiva. Invariati a tre i decessi, anche se ieri sera il Comune ha segnalato un decesso in più rispetto a quelli della dashboard.

A Bastia Umbra i positivi attuali salgono da 263 a 282, più 19, frutto però anche di 7 guarigioni in più (124 contro le 117 di ieri). I casi positivi da inizio pandemia aumentano di 27 unità, 408 contro 381. Sono 267 gli isolamenti contumaciali, ieri erano 249 (un salto di 18 unità). I ricoverati in totale sono 15 (ieri erano 14), 1 in terapia intensiva (dato invariato). Si registra purtroppo un decesso, e il totale sale a 2.

A Bettona i casi positivi attuali aumentano di 7 unità, da 24 a 31, sempre 11 i guriti; i casi positivi da inizio pandemia salgono dunque di 7 unità, da 37 a 41. Aumento di 7 unità per le persone in isolamento contumaciale, da 20 a 27. Sempre quattro i ricoverati, di cui due in terapia intensiva, sempre due i decessi. A Cannara i positivi attuali salgono di 4 unità, da 30 a 34, ma c’è anche un guarito in più (da 13 a 14); i casi positivi da inizio pandemia salgono di 5 unità, da 43 a 48; più 4, da 30 a 34, le persone in isolamento contumaciale. Nessun ricovero, nessuna terapia intensiva e nessun decesso da inizio pandemia.