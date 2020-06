Ufficio postale di Rivotorto ancora a mezzo servizio: Bastianini annuncia una interpellanza

L’ufficio postale di Rivotorto è aperto ancora a mezzo servizio, nonostante Assisi, Petrignano e Santa Maria siano invece tornati alla piena operatività. La denuncia è del consigliere Luigi Bastianini, che sul tema vorrebbe presentare una interpellanza ma che nel frattempo chiede a Poste Italiane e alla giunta di attivarsi per far riprendere a Rivotorto la piena funzionalità. “L’ufficio – spiega – serve non sono Rivotorto ma anche parte di Castelnuovo, Viole di Assisi e anche un pezzo di centro storico. Eppure, nonostante la fase emergenziale sia finita, è l’unico sportello di Poste che ancora è aperto a mezzo servizo”.