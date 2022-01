Usa la carta dell’ex per il car sharing, denunciata giovane

Utilizza la carta di credito dell’ex per pagare le corse di un noto servizio di car sharing, ma viene denunciata. I carabinieri della stazione di Cannara, dipendenti dalla compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino, al termine delle indagini, hanno deferito in stato di libertà una giovane donna per l’ipotesi di reato di indebito utilizzo di carta di pagamento.

Secondo la ricostruzione, tutto è partito uomo infatti, residente in area, aveva denunciato ai militari che ignoti stavano utilizzando la sua carta di credito e che erano stati già prelevati quasi 250 euro. Gli accertamenti avviati dai militari hanno permesso di verificare che ad aver effettuato tutti quei pagamenti sarebbe stata la sua ex fidanzata, ancora in possesso dei codici della carta di credito. La donna avrebbe effettuato numerosi acquisti su di una nota piattaforma di car sharing attiva nella zona in cui la donna vive.

Il car sharing – riporta Wikipedia – è un servizio di mobilità urbana che permette agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell’ordine di minuti od ore, e pagando in ragione dell’utilizzo effettuato. Tornando alla cronaca, la giovane è stata quindi deferita, in stato di libertà, all’autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata