Ventiseienne sorpreso con 6 grammi di cocaina e soldi: arrestato per spaccio

Personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Assisi, nell’ambito di attività investigative finalizzate al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto a Santa Maria degli Angeli un cittadino albanese, classe 2000, trovato in possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’attività investigativa è stata avviata a seguito di recenti segnalazioni circa la presenza di un uomo albanese che si muoveva abitualmente a bordo di un’auto, stazionando in diverse zone della frazione di Santa Maria degli Angeli dove sarebbe stato raggiunto dai potenziali acquirenti

Nel pomeriggio di giovedì, gli agenti del Commissariato hanno intercettato il veicolo segnalato e proceduto al controllo. Durante l’identificazione, il conducente ha manifestato un evidente stato di agitazione, mostrando nervosismo e tremore alle mani; alla richiesta degli operatori circa il possesso di stupefacenti, l’uomo ha negato, dichiarando inoltre di avere difficoltà nel comprendere la lingua italiana.

Nel corso del controllo, gli agenti hanno tuttavia notato che il soggetto aveva tentato di disfarsi di alcuni involucri in cellophane, facendoli cadere tra il sedile lato guida e lo sportello, nel chiaro tentativo di occultare la sostanza.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire nove involucri contenenti cocaina, per un peso lordo complessivo di circa 5,96 grammi, oltre alla somma di 115 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato accompagnato presso gli Uffici del Commissariato e, al termine delle attività di rito, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, in attesa dell’udienza di convalida.

