“Ninna nanna proibita”: poesia, musica e solidarietà internazionale ad Assisi

Domenica 1 marzo, alle ore 18.00, presso la Pro Loco di Santa Maria degli Angeli (Assisi), Rifondazione Comunista – PRC Umbria promuove l’evento culturale-politico “Ninna nanna proibita”, un’iniziativa che intreccia poesia, musica e arte per dare voce alla cultura palestinese e riaffermare i valori della pace, della giustizia e dell’autodeterminazione dei popoli.

Protagonista dell’incontro sarà la poesia “Una ninna nanna proibita” della poetessa palestinese Mervat Alramli, un testo intenso che racconta, con delicatezza e forza, la condizione di chi vede negati i diritti fondamentali, a partire da quello all’infanzia e alla serenità. La lettura sarà accompagnata dal concerto di Mohammed Abusenjer, in un dialogo tra parola e musica capace di costruire ponti culturali e umani, e dalle illustrazioni di Lea Lausch, che arricchiranno l’iniziativa con un contributo visivo di grande impatto.
Coordina l’incontro Chiara Dionigi, del Comitato Politico Federale. Introduce Franco Cesario, Segretario Regionale PRC Umbria.

Per Rifondazione Comunista la cultura è uno strumento fondamentale di coscienza critica, solidarietà internazionale e impegno politico. Con questa iniziativa vogliamo offrire uno spazio di riflessione e partecipazione, riaffermando la necessità di una pace giusta e del rispetto dei diritti dei popoli. L’evento è aperto alla cittadinanza. Ingresso libero.

