28 Febbraio 2026 Bastia Umbra 41

Expo Casa 2026: i Vigili del Fuoco al fianco dei cittadini per una casa più sicura

Inaugurata questa mattina Expo Casa 2026, che torna a Bastia Umbra con un’edizione che rafforza il proprio ruolo nel panorama fieristico del Centro Italia. Oltre 5.000 proposte dedicate all’abitare, tra soluzioni per costruire, ristrutturare, arredare e innovare gli spazi domestici. Un’offerta ampia, concreta, che consente ai visitatori di confrontarsi direttamente con aziende e professionisti, valutare materiali, tecnologie e prodotti e acquistare in fiera in modo consapevole.

Accanto all’area espositiva, fino all’8 marzo, la manifestazione propone come di consueto l’Area Eventi (posizionata nel Padiglione 8 di Umbriafiere) che ospiterà un programma strutturato di incontri e approfondimenti sui temi più attuali: efficienza energetica, edilizia sostenibile, progettazione, scenari normativi e innovazione tecnologica. L’Area Talk, novità di quest’anno, sarà dedicata in particolare ai professionisti, con momenti di confronto sull’identità dell’abitare e sulle prospettive del settore (Padiglione 7).

La novità più attesa di Expo Casa 2026 è la sezione “Il Sapore dell’Abitare”, un progetto inedito per Expo Casa che introduce i cooking show in Area Eventi come strumento di racconto dei prodotti per la cucina. Non semplici dimostrazioni, ma esperienze pensate per valorizzare forni, elettrodomestici e soluzioni tecnologiche attraverso la pratica e la narrazione gastronomica. Un’operazione di contaminazione tra mondo casa e mondo food che amplia il pubblico e rafforza l’attrattività dell’evento.

Alla 42ª edizione di Expo Casa 2026 ci sono anche i Vigili del Fuoco accendono i riflettori sulla sicurezza domestica con uno stand interattivo nel Padiglione 9. Grandi e piccini potranno vivere il percorso educativo “Casa Sicura”, imparando in modo pratico a prevenire i rischi in casa e a gestire piccoli incidenti quotidiani.

L’iniziativa trasforma la sicurezza in un’esperienza concreta e divertente, offrendo consigli utili e attività esperienziali che stimolano la consapevolezza e la responsabilità di ciascun visitatore. Un’occasione unica per imparare, sperimentare e rafforzare il legame tra cittadini e Vigili del Fuoco sul territorio.
Orari:
• Sabato e domenica: 10:00 – 20:00
• Giorni feriali: 15:00 – 20:00

