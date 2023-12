Vento e disagi, sbalzi alla rete internet e telefonica e alla corrente elettrica

Vento e disagi nell’assisano. Diversi i disservizi registrati, dal centro storico dove la linea internet va e viene, a diverse zone di Santa Maria degli Angeli, di nuovo senza corrente: nello specifico, via D’Annunzio è stata per giorni senza illuminazione pubblica, spenta da giorni e riaccesa ieri sera, mentre nella zona di via Protomartiri Francescani e dintorni manca la luce dalle 11.30 circa, con disservizi per negozi e abitazione. A Rivotorto nella mattinata di oggi, 16 dicembre 2023, un grosso albero è caduto e sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuoverlo; albero caduto anche a Bastia Umbra, colpita un’auto e sfiorata l’altra (rispettivamente foto in evidenza e in basso). A Torchiagina la luce manca da questa mattina, per colpa pare del vento e di alberi caduti.

