Vespe, ad Assisi “siamo invasi”: urge disinfestazione e maggiore pulizia

Assisi è invasa dalle vespe. Soprattutto il centro storico dove, segnalano alcuni cittadini ad AssisiNews, “Non era mai accaduto negli scorsi anni che ci fosse una presenza così alta di vespe specialmente nelle ore calde. Un problema grave e pericoloso”. Le vie interessate sono quelle centrali, in particolare in Corso Mazzini. Ma anche Piazza del Comune non è immune al problema.

Alcuni cittadini e commercianti hanno chiamato i vigili urbani, che hanno preso nota del problema, mettendo però in chiaro che non spetta loro risolverlo, non essendo di loro competenza. “Sono tanti ormai i turisti che frequentano il centro della nostra città in questo periodo già di per sé difficile – dice la segnalazione arrivata ad AssisiNews – e in diversi si lamentano. Oltre alle vespe, abbiamo anche notato diversi scarafaggi, che si aggiungono ai ratti avvistati più volte in Piazza del Comune e in altre aree del centro storico e delle frazioni“.

Anche per questo i cittadini chiedono una disinfestazione urgente. E non sarebbe male anche uno svuotamento più puntuale dei cestini ai lati delle strade utilizzati da tanti turisti. Al momento lo svuotamento avviene solo la mattina presto, quando gli addetti Ecocave puliscono la città; ma già alle 11 di mattina non è difficile vedere che i cestini sono pieni. Eppure nessuno li svuota, apparentemente perché il livello del servizio è rimasto quello dei primi giorni post pandemia. E anche perché, alcuni cittadini imperterriti, continuano a usare i bidoncini come un bidone dell’indifferenziata.

Nel mentre, come spiega Il Post a proposito delle vespe, il consiglio sempre valido è di non agitarsi, se una vespa ci inizia a ronzare intorno: se ci si può allontanare, è il modo migliore per evitare possibili guai. Meglio non scacciarla con le mani, né tantomeno schiacciarla, comportamenti che di norma ne aumentano l’aggressività.

Se invece è la vespa che ci sta importunando, è perché è probabilmente attratta dal cibo, oppure da qualche goccia di una bevanda zuccherata, oppure da un profumo o uno shampoo particolarmente intensi, o dai nostri abiti colorati.