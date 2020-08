Jacopo Pastorelli nuovo coordinatore per la Lega Giovani Umbria

Jacopo Pastorelli è stato eletto nuovo Coordinatore per la Lega Giovani Umbria in occasione del Congresso nazionale. Ne dà notizia il padre, Stefano Pastorelli, anche consigliere regionale. Prima di questo incarico Pastorelli, 25 anni tra pochi giorni, nato ad Assisi, era stato coordinatore della Lega Giovani proprio della città serafica. La Lega Giovani Umbria è nata nel 2018, coordinata dall’onorevole Andrea Crippa, già commissario dei giovani padani. Un cambio di nome che all’epoca Crippa definiva «del tutto normale: si sono organizzati gruppi di giovani in tutte le regioni, ma in Lazio, Umbria, Calabria e Abruzzo i numeri sono davvero importanti. Avrebbe poco senso continuare con il nome storico». E proprio l’Umbria era citata tra le regioni ‘forti’: «Io credevo in una grande prova della Lega e di Matteo Salvini. Pensi che in Umbria il coordinatore dei giovani Riccardo Marchetti ha battuto nell’uninominale il sottosegretario uscente del Pd Gianpiero Bocci. È un mondo nuovo».

“Complimenti e auguri di buon lavoro a Jacopo Pastorelli. La Lega – si legge in una nota inviata dalla Lega Umbria – in questi ultimi anni ha lavorato molto per far crescere il movimento giovanile sia nei numeri che nell’organizzazione, sviluppando idee e iniziative che hanno contribuito in maniera costruttiva al dibattito sul futuro dei territori. Un ringraziamento va anche – continua la nota – al coordinatore federale, l’On. Luca Toccalini e al Coordinatore uscente, l’On. Riccardo Augusto Marchetti, per quanto fatto in passato. La Lega è una forza destinata a crescere sempre più sul panorama politico regionale e nazionale. Attraverso il movimento giovanile – conclude la nota – vogliamo creare una nuova classe dirigente in grado di affrontare le sfide che si porranno davanti. La strada intrapresa è quella giusta”