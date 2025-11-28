Via dei Vetturali, lavori “entro l’anno” ma oggi la strada versa in condizioni impraticabili (foto)

Nonostante i lavori annunciati dal Comune, la carreggiata è al limite delle praticabilità: pericoli e crateri che richiamano manutenzione urgente

28 Novembre 2025 Cronaca 64

La Città di Assisi ha annunciato che via dei Vetturali verrà finalmente riqualificata con i lavori che partiranno entro l’anno. Un intervento atteso da tantissimo tempo, soprattutto da chi in quella zona industriale lavora e produce ogni giorno. Tuttavia, nell’attesa del cantiere, resta un fatto evidente: la strada continua a trovarsi in condizioni a dir poco indecorose ed impraticabili.

La promessa di una sistemazione definitiva sembra non bastare, perché nel frattempo gli interventi tampone – come il frequente ricorso al catrame a freddo – si sono rivelati poco utili. La pericolosità nella realtà quotidiana di automobilisti, lavoratori e mezzi pesanti che percorrono l’area è evidente.

Via dei Vetturali è da anni uno dei punti più trafficati dell’intera zona industriale di Assisi, un’area che ospita attività produttive e imprese che contribuiscono all’economia del territorio. Eppure, chi guida un mezzo lungo quella carreggiata – dove il traffico è in netto aumento ormai da anni – è costretto ogni giorno a fare i conti con buche, avvallamenti, rappezzi malfatti e condizioni dell’asfalto che mettono seriamente a rischio la sicurezza.

Le segnalazioni da parte di cittadini e imprenditori non sono certo nuove. Quello che manca, secondo molti, non è solo un intervento risolutivo – come detto annunciato –, ma anche una verifica costante dello stato della strada, che invece risulta completamente assente. I pochi interventi effettuati nel tempo non hanno mai restituito una viabilità accettabile.

La domanda, alla fine, resta sempre la stessa: è possibile mantenere una carreggiata in condizioni simili per così tanto tempo, soprattutto in un’area produttiva così importante? Le immagini scattate in questi giorni parlano chiaro e non lasciano spazio a interpretazioni. E in attesa dell’avvio dell’opera definitiva sul manto stradale – si spera che l’intervento avvenga presto – via dei Vetturali continua a rappresentare un punto critico per la sicurezza e il decoro del territorio. E la pazienza di molti, ormai, sembra davvero al limite.

© Riproduzione riservata


