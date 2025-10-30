Via dei Vetturali, a breve l’avvio dei lavori per la riqualificazione

Saranno avviati entro l’anno i lavori per la completa riqualificazione di via dei Vetturali, nella zona industriale di Santa Maria degli Angeli. Lo rende noto il settore Lavori pubblici del Comune di Assisi, che si occupa del più ampio progetto legato al recupero dell’area. L’intervento prevede una manutenzione straordinaria della viabilità, con opere di urbanizzazione e di rifacimento del manto stradale, per un importo stimato di circa 300mila euro. I lavori saranno a carico delle imprese del Comparto 1, a chiusura delle procedure di cessione di aree comunali ad aziende che da quasi cinquant’anni hanno sede in questa zona. Potranno quindi partire soltanto al termine delle procedure burocratiche necessarie, che prevedono la stipula di una convenzione notarile nelle prossime settimane. (La situazione era stata più volte sollevata anche da Assisi News; continua dopo il video – link diretto)

Nel frattempo, al fine di garantire la sicurezza di via dei Vetturali, il Comune di Assisi ha provveduto a ripianare con bitume a freddo alcune situazioni di dissesto del manto stradale. Si tratta di una sistemazione temporanea, in attesa del maxi intervento previsto in esito alla definizione delle necessarie convenzioni fra pubblico e privato. Quest’ultimo è legato al progetto, approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Assisi nel 2024, che ha previsto una variante del Piano regolatore generale della città con la riqualificazione urbanistica dell’intera area industriale di Santa Maria degli Angeli, con parcheggi, aree verdi e ridefinizione di servizi pubblici, al fine di risolvere una serie di problematiche strutturali lunghe quasi mezzo secolo. In riferimento a altri interventi a Santa Maria degli Angeli nell’ambito dei lavori pubblici, il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, sottolinea che “sono ancora in corso i lavori di Umbra Acque per il rifacimento dell’acquedotto e che le strade saranno sistemate, come da contratto PNRR, al termine degli stessi. Ultimate le opere occorre, infatti, attendere un tempo di assestamento, poi la consegna verrà completata con lavori di asfaltatura”.

© Riproduzione riservata