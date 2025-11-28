Meteo Assisi 28-31 novembre 2025: giornate fredde e novembrine

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 28-31 novembre 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno e ben trovati cari lettori di Assisi News, giornate tipicamente novembrine, le ultime vissute sul nostro territorio con freddo, piogge abbondanti e la prima neve sui nostri Appennini fino in collina. Buon recupero pluviometrico in questi giorni tuttavia che non è stato sufficiente a colmare la grande assenza di pioggia per i 3/4 del mese. Giornate più fredde, con temperature persino di qualche grado al di sotto del normale. Nel corso del weekend in arrivo almeno fino a domenica primo pomeriggio il tempo via via migliorerà e ci regalerà bei momenti soleggiati!

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 28-31 novembre 2025:

oggi venerdì: giornata tra sole e l’ultima nuvolosità di passaggio al mattino. Dal pomeriggio via via schiarite sempre più ampie. Sereno in serata. ventilato per venti nord-orientali.

domani sabato: la giornata più bella della serie! tanto sole, ma anche freddo al mattino con gelate e di giorno non supereremo i 10-11 gradi in pianura. copritevi bene mi raccomando!!

domenica infine: mattinata nel complesso bella tra sole e qualche breve passaggio nuvoloso, segue tra pomeriggio e serata un peggioramento con il ritorno della pioggia. Ventilazione in rotazione da sud e temperature in aumento.

Breve anticipazione sul tempo previsto x l’inizio della nuova settimana che vedrà la prosecuzione dalla serata di domenica di una fase piovosa con solo brevi moemnti soleggiati in un contesto termico più dolce rispetto ai giorni passati. Vi auguriamo un sereno weekend!!!

Foto di Spencer Backman | via Unsplash

© Riproduzione riservata