Via Galeazzo Alessi, al via i lavori di riqualificazione: Piazza ‘aperta’

Da mercoledì 3 febbraio inizieranno i lavori di ripristino del manto stradale della carreggiata e successiva asfaltatura in via Galeazzo Alessi, lavori che dureranno fino al 10 febbraio compreso. Per permettere il regolare svolgimento dell’intervento – si legge in una nota del Comune di Assisi – saranno adottati dei provvedimenti relativi alla viabilità, e in particolare il divieto di transito dalle 8.30 alle 17 e il divieto di sosta per tutti i veicoli. Con la stessa ordinanza sarà istituito in piazza del Comune il doppio senso di circolazione dalle 8.30 alle 17 per i bus di linea, i bus di trasporto scolastico e gli autocarri.

I lavori di riqualificazione di via Galeazzo Alessi fanno parte del piano strade 3 che nelle ultime settimane, nonostante le condizioni metereologiche avverse, ha visto gli operai impegnati in lavori in quattro strade di Capodacqua, e precisamente via Massera, Via Sant’Apollinare, via della Cannella e via dell’Asilo e sono iniziati i lavori anche a San Vitale. Interessate anche le strade di montagna, senza dimenticare che il Piano Strade 3 contempla interventi in ben 11 frazioni oltre che in Assisi centro. La riqualificazione dei manti stradali è partita nel 2017 con il Piano Strade 1 (500 mila euro), poi il Piano Strade 2 (un milione) e tutti i lavori sono stati completati. Ora appunto il Piano Strade 3, lavori per un milione e mezzo di euro

Proseguono inoltre i lavori nei pressi della scuola materna “Fratello Sole” in via Liverani a Rivotorto nell’ambito degli interventi per la realizzazione del parcheggio funzionale alla scuole che rientra nel piano di 700 mila euro per la sistemazione delle aree in prossimità dei plessi anche di Palazzo e Petrignano. Entro la fine del mese inizieranno i lavori a Palazzo (dove a breve sarà realizzata anche la pensilina per proteggere dalla pioggia gli studenti in ingresso e uscita dalla scuola) e a seguire a Petrignano. Per garantire la celere esecuzione del progetto per l’adeguamento e miglioramento funzionale degli spazi di sosta nei pressi degli edifici scolastici, domani 3 febbraio in via Liverani verranno effettuati i lavori di allaccio alla rete fognaria per garantire il deflusso delle acque a opera di Umbra Acque. Per questo motivo dalle 9.30 alle 16 è stato disposto il divieto di transito per tutti i veicoli.