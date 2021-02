Coronavirus in Umbria, il bollettino del 2 febbraio 2021

I dati in tutta la regione e nei quattro comuni del comprensorio. Dopo il sopralluogo della Usl al Lyrick, proposto dalla giunta Proietti, il capogruppo leghista in Regione chiede alla Usl di considerare Umbriafiere

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 283 unità. Purtroppo salgono anche le vittime, da 789 a 801, 12 persone scomparse in più. Intanto l’Istituto Superiore di Sanità ha comunicato alla Direzione Regionale Salute e Welfare dell’Umbria la sospetta presenza di una variante brasiliana (o similare) in due campioni, prelevati da altrettanti pazienti umbri, inviati a Roma per effettuare specifici approfondimenti.

La variante brasiliana rappresenta una mutazione ritenuta particolarmente aggressiva del virus Sars-Cov-2. È meno riconoscibile dal sistema immunitario addestrato a riconoscere le versioni del virus non mutate. I due campioni, che erano stati selezionati nei giorni scorsi per le caratteristiche cliniche e di laboratorio che presentavano, sono stati inviati dalla Microbiologia dell’Ospedale di Perugia all’Iss. Le attuali misure di contenimento progressivamente adottate in Umbria, già compatibili con gli interventi necessari a fronteggiare anche questa variante, saranno comunque oggetto di un’apposita riunione del Comitato Tecnico Scientifico per una completa e ampia valutazione. Altri 42 campioni sono stati selezionati per lo studio. L’esito sarà comunicato entro il fine settimana.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 36.194 a 36.477 (appunto 283 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, aumentano da 29.762 a 29.904 (142 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 5.643 a 5.772 (più 129; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi effettuati, in 24 ore, sono 4.764, per un totale da inizio pandemia di 600.641 (ieri erano 595.877). I tamponi antigenici effettuati sono 38.053, più 3.589, ieri erano 34.464. I ricoverati in totale sono 430 (ieri erano 421, più 9), di cui 61 in terapia intensiva (ieri erano 58, più 3). Gli isolamenti contumaciali salgono da 7.644 a 7.740 (più 96).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali salgono da 96 a 104 (più 8 tra ieri e oggi). I guariti salgono da 1.298 a 1.301, più 3 tra ieri e oggi. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 1.423 a 1.434 (più 11 tra ieri e oggi), le persone in isolamento contumaciale salgono da 83 a 91 (più 8). I ricoveri rimangono 13 (invariati tra ieri e oggi), di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi sono sempre 29. (Continua dopo l’immagine)

Intanto, dopo la proposta del Lyrick avanzata dalla giunta Proietti, il capogruppo in Regione Stefano Pastorelli chiede di “Individuare le strutture di Umbria Fiere come spazio destinato ad ospitare la campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19 per la zona del comprensorio assisano. Ho ascoltato le proposte avanzate dall’Amministrazione comunale di Assisi, ma in questo momento così delicato bisogna evitare ogni tipo di scatto in avanti più utile per la campagna elettorale in ottica elezioni che non a vantaggio della salvaguardia della salute dei cittadini”.

“Non c’è dubbio – secondo Pastorelli – che le peculiarità degli spazi di Umbria Fiere rispondano in maniera più efficace alle esigenze di un centro di vaccinazione di massa. È una struttura situata a poche centinaia di metri di distanza dall’uscita della superstrada, quindi facilmente raggiungibile in auto, con parcheggi funzionali e ampi spazi a disposizione, adatti ad evitare assembramenti, sia per l’attesa che per il post vaccinazione. L’idoneità di Umbria Fiere per questo tipo di emergenze sanitarie, tra l’altro, è stata già testata positivamente per l’esecuzione dei tamponi. Auspico che la Usl Umbria 1 e le autorità sanitarie diano riposta positiva al suo utilizzo”.

Tornando alla situazione del coronavirus in Umbria, a Bastia Umbra i positivi attuali salgono da 112 a 135, più 23 tra ieri e oggi. I guariti, tra ieri e oggi, rimangono 1.046, invariati. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 1.177 a 1.200, più 23 tra ieri e oggi. Gli isolamenti contumaciali salgono da 104 a 124, più 20. I ricoveri salgono da 8 a 11 (più 3 tra ieri e oggi), di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 19. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali salgono da 43 a 44, più 1 tra ieri e oggi, mentre i guariti rimangono sempre 187, invariato tra ieri e oggi. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 234 a 235, più 1 tra ieri e oggi. Le persone in isolamento contumaciale salgono da 37 a 40, più 3 tra ieri e oggi. I ricoveri scendono da 6 a 4, meno 2, di cui 1 in terapia intensiva (invariato), i decessi restano 4. A Cannara i positivi attuali rimangono 16, invariati tra ieri e oggi, i guariti salgono da 174 a 176, più 2. I casi positivi totali salgono da 192 a 194 (più 2), mentre sono sempre 14, invariato, le persone in isolamento contumaciale. Due i ricoveri in totale (più 1 tra ieri e oggi), 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 2.