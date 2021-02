Cuochi d’Italia, Eliana ed Elio Dionigi protagonisti nel talent culinario

(Stefano Berti) Due assisani in TV in un talent dedicato alla cucina. Sono Eliana Dionigi e il fratello Elio che hanno partecipato alla trasmissione “Cuochi d’Italia”, in onda su TV8, trasmissione culinaria giunta alla quindicesima edizione. I due fratelli, originari di Viole di Assisi, molto conosciuti nella frazione, in città e un po’ in tutto il comprensorio, hanno rappresentato la regione Umbria nella sfida fra le regioni, sfidando in coppia il Veneto. La trasmissione mette infatti a confronto alcune coppie, in questa edizione parenti che lavorano insieme nella stessa struttura ricettiva (Elio ed Eliana sono titolari dell’Hotel Ristorante Viole Country appunto nella piccola frazione alle porte di Assisi).

“Eliana aveva fatto richiesta per partecipare a Cuochi d’Italia che da molti anni segue – racconta Elio ad AssisiNews – questa edizione però è dedicata alla coppie. Pertanto ha scelto me e ci siamo presentati io e lei insieme. Siamo molto felici, un’esperienza faticosa e bellissima. Siamo arrivati molto emozionati a confronto con chef famosi e stellati”. Eliana ed Elio non possono svelare l’esito della competizione, che andrà in onda venerdì 5 febbraio alle 19.30 su TV8, canale 8 del digitale terrestre.

A condurre la trasmissione chef Bruno Barbieri, giudici sono chef Cristiano Tomei e chef Gennaro Esposito. La gara, suddivisa in due manche, consiste nella preparazione di piatti tipici della regione di provenienza nei quali Elio ed Eliana hanno dato il loro meglio. Gli assaggi dei piatti da parte degli chef decreteranno la coppia vincitrice. “Un’emozione grandissima è stata anche visitare gli studi televisivi di Cologno Monzese, un’occasione unica e per noi grandissima – sottolinea Eliana Dionigi ad AssisiNews – entrare in contatto con una realtà per noi mai vissuta ed fin qui mai affrontata è stato davvero incredibile. Truccatori, parrucchieri, riflettori, il tutto per dare vita a quella che è la nostra più grande passione, per noi il lavoro di una vita”.

Un’esperienza in cui i due fratelli giunti da Assisi hanno potuto preparare sì prelibatezze umbre, ma soprattutto piatti storici di famiglia: “Per noi ha significato tantissimo portare i nostri piatti – raccontano orgogliosi Elio ed Eliana – abbiamo rappresentato non solo la nostra regione, ma la nostra famiglia. Abbiamo portato – sottolineano entusiasti – piatti creati da noi, che hanno fatto la storia della nostra famiglia e del nostro ristorante che ha oltre 50 anni di storia”.

In un momento così particolare per la ristorazione italiana, una grande soddisfazione essersi dedicati, in un palcoscenico così importante, alla cucina per Elio ed Eliana, che hanno soprattutto un messaggio dedicato a tutti i colleghi della ristorazione e della ricettività in genere: “Stiamo attraversando un momento durissimo – concludono – dovuto all’emergenza Covid-19. La speranza non solo per noi ma per la vita sociale di ogni giorno di ognuno, è quella che vengano fatti riaprire i ristoranti quanto prima, logicamente nel pieno rispetto delle norme. Crediamo nell’esperienza di andare a mangiare al ristorante, la convivialità nella vita sociale di ognuno è importante. Serve ricominciare a vivere rispettando le regole, possiamo continuare a fare rispettando le norme. Riapriamo i ristoranti!”.