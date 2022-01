Viabilità, le nuove regole sulla circolazione dal 15 gennaio al 14 aprile 2022

Cambia la circolazione dal 15gennaio al 14aprile 2022. Una decisione che la giunta prende visto “l’eccessiva presenza di veicoli nel centro storico di Assisi e delle conseguenti difficoltà di reperire spazi di sosta da parte degli stessi residenti”. Nello specifico, così cambia la viabilità ad Assisi centro storico:

A) GIORNI FERIALI

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA per tutti i veicoli dalle 10 alle 12.30 eccetto : i veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica;

i veicoli del trasporto pubblico, i ciclomotori e motocicli a due ruote;

le categorie abilitate all’accesso e sosta all’interno della ZTL, riportate alla lettera F dell’ordinanza sulla viabilità scaricabile qui in pdf.

B) GIORNI FESTIVI ZTL aperta

C)PIAZZA DEL COMUNE

 divieto di sosta 0/24 – zona rimozione per tutti i veicoli;

 senso unico ascendente, direzione Via Portica -> Via San Gabriele dell’Addolorata;

 senso unico discendente, esclusivamente per il bus del trasporto scolastico, limitatamente alle fasce orarie 13:25-13:35 e 15:55-16:05 durante le quali potrà attraversare Piazza del Comune nella direzione inversa per accedere a Via San Paolo da Corso Mazzini;

 limite massimo di velocità 10 Km orari;

 obbligo di dare la precedenza ai pedoni

“VIA MARCONI TRATTO DALLA INTERSEZIONE CON LA S.R.147”

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA per autobus da mezzanotte e mezzanotte

In deroga ai divieti la circolazione è consentita alle seguenti categorie:

AUTOBUS TURISTICI: per accedere alle aree di carico/scarico passeggeri di sosta in Piazza Giovanni Paolo II e nel parcheggio di Porta Nuova

AUTOBUS DI LINEA.

Per quanto riguarda la viabilità a Santa Maria degli Angeli, invece, la ztl rimane aperta nei giorni festivi e feriali in via Becchetti e via De Gasperi.

Foto di Eilis Garvey | via Unsplash

