Viale Marconi si rinnova: lavori da 200.0000 euro per il marciapiede

Sono in corso i lavori in viale Marconi dove è già stato allestito il cantiere per effettuare il rifacimento e la messa in sicurezza del marciapiede panoramico. Un intervento di manutenzione straordinaria al fine anche di eliminare il degrado dovuto alle infiltrazioni di acqua piovana e riqualificare uno dei belvedere più noti della città.

“Si tratta di lavori che come amministrazione comunale abbiamo messo in agenda da diverso tempo – ha spiegato il vice sindaco Valter Stoppini che ha la delega alla viabilità – e, dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie, abbiamo programmato il cantiere in questo periodo di bassa stagione così da non creare interferenze e da presentare questo percorso interamente rinnovato ai turisti a primavera. Una volta terminato l’intervento l’area che dal parcheggio Giovanni Paolo II arriva alle Basiliche di San Francesco sarà completamente riqualificata e anche quest’operazione rientra nella politica di rendere più bella e vivibile la nostra città”.

I lavori, che hanno un costo di 206 mila euro, si concluderanno, salvo slittamenti dovuti alle condizioni metereologiche, entro metà giugno.

