Cammini francescani, boom di presenze nel 2022: il 28 febbraio la presentazione dei dati

Boom di presenze di camminatori nel 2022, +26% rispetto allo scorso anno provenienti da 57 nazioni, alla Statio Peregrinorum della Basilica di San Francesco in Assisi. Tantissimi gli appassionati, italiani e stranieri, dei cammini francescani e del turismo lento giunti nella città del Poverello sui sentieri dei cammini francescani.

Nel 2022 i camminatori erano stati 3.333, provenienti da 54 nazioni, che nel 2021 hanno raggiunto la Basilica di San Francesco, soli, in gruppo, in compagnia degli amici a 4 zampe. In maggioranza italiani con il 78.55% (erano l’85 nel 2020), seguiti da tedeschi (7.52%), francesi (3.26%), austriaci (2.06%) e americani (1.36%), ma non mancano cinesi, russi e cubani. I luoghi di destinazione preferiti da chi percorre i cammini francescani sono Assisi (89.23%), Roma (2.36%) e Ascoli Piceno (1.13%).

“La Statio Peregrinorum – spiegava in occasione dell’inaugurazione fra Jorge Fernandez, allora responsabile – è aperta tutti i giorni dell’anno dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 e costituisce un punto di accoglienza spirituale per i pellegrini che arrivano ad Assisi. La funzione principale è quella di rilasciare il ‘Testimonium’ a coloro che hanno i requisiti per averlo, cioè aver percorso almeno 100km di cammino a piedi o 250 in bicicletta. Tuttavia, anche chi non ha questi requisiti o si presenta senza Credenziale, non viene mandato via a mani vuote, ma riceve una cartolina di Benedizione. Inoltre si rilascia anche il Testimonium per le mascotte che hanno accompagnato i pellegrini nel loro viaggio, come i cani e ogni genere di animale.

I dati sui cammini francescani 2022 verranno presentati, martedì 28 febbraio alle 11 nella Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi. L’ufficio della Basilica di San Francesco raccoglie e divulga i dati di affluenza relativi a chi raggiunge Assisi a piedi, in bicicletta, a cavallo o con handbike. I numeri verranno presentati dal Delegato della Statio Peregrinorum, fra Rafael Normando, OFMConv. All’incontro parteciperanno il Custode del Sacro Convento di Assisi, Fra Marco Moroni, OFMConv, la sindaca di Assisi, Stefania Proietti, l’Amministratore Unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa, e il Presidente della Associazione Hospitale Laudato Si’, Carlo Menichini. L’incontro sarà moderato dal responsabile dell’Ufficio Stampa del Sacro Convento di Assisi, Roberto Pacilio.

