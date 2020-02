Vicolo Sant’Andrea, la giunta Proietti ripiantuma il tiglio mancante

Piantato il tiglio “mancante” a Vicolo Sant’Andrea. L’annuncio arriva dalla pagina Facebook del sindaco Stefania Proietti. “Come si vede dalle foto, dopo le polemiche sul caso del “tiglio scomparso” (che in realtà era un ligustro), gli uffici del Comune hanno provveduto a piantare, come annunciato, un tiglio. A conferma che il Comune punta da sempre sulla sostenibilità ambientale: ben 27 sono le aree verdi riqualificate con 500 mila euro e 300 mila euro sono investiti per le potature e il reimpianto di alberi”, scrive la prima cittadina.

La segnalazione sulla pianta assente a Vicolo Sant’Andrea – e sul verde degradato della zona – era arrivata ad AssisiNews nei giorni scorsi. “Circa due settimane fa – spiegavano i cittadini – ignoti, in quella zona, hanno abbattuto un tiglio (che sarebbe una specie protetta) in ottima salute. Ci piacerebbe conoscere chi sia stato e se avesse avuto il permesso, visto che dalle prime sollecitazioni inviate in Comune, sembrerebbe che nessuno ne sappia alcunché”.

La replica della giunta era arrivata a stretto giro di posta. “Da parte degli uffici del Comune sono in programmazione i lavori di ripristino dell’alberatura secca. I nuovi alberi sono stati già ordinati e, visto il simpatico equivoco del tiglio, si valuta la fattibilità di ripiantumare proprio un tiglio anziché le specie che vi erano prima”. Quanto alle altre piante rovinate, la giunta spiegava che “L’area fu risistemata ormai decenni fa, e la pavimentazione apposta attorno alle piante ha certamente soffocato, nel tempo, le radici delle piante originarie ed è possibile concausa della morte delle stesse”.