Meteo Assisi 7-9 febbraio 2020: sole, gelate e temperature in aumento

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 7-9 febbraio 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo ultimo weekend di gennaio.

Buon venerdì mattina a tutti, possiamo con oggi dichiarare esaurita la brevissima fase fredda che ha interessato la nostra regione tra martedì sera e ieri, in un contesto che, va sottolineato, a parte brevi eccezioni, tuttavia ancora per adesso resta decisamente mite per il periodo.

Resto dell’idea convinta che quest’inverno il suo vero volto dovrà ancora mostrarcelo, ma staremo a vedere…

Desidero mostrarvi in questa occasione, per farvi comprendere il perché di questa “primavera d’inverno”, un grafico, quello dell’AO “Artic Oscillation”, grafico denominato in linguaggio tecnico dell’oscillazione artica che serve a farci vedere come si muove il vortice polare, il comportamento del quale d’inverno influenza nettamente il tempo alle nostre latitudini. (Continua dopo l’immagine)

Notate la pesante anomalia dal primo di gennaio fino ad oggi con AO sempre su valori positivi: bene, quando ci troviamo in questa situazione, il vortice polare gira a velocità troppo elevata e non consente al freddo in discesa dal Polo Nord di raggiungere il nostro paese a causa di un “arricciamento del freddo su se stesso”, il freddo in sostanza rimane “laddove ha avuto origine” rimanendo confinato, perciò molto più a nord dell’Italia.

Come potete vedere dal grafico, nell’arco dei prossimi 7 giorni questo indice evolverà in modo ulteriormente positivo e vicino a raggiungere il picco record di +6, un valore storico che renderà appunto nell’arco delle prossime giornate il clima ancora più primaverile da noi.

Difficile al momento dire se continuerà o meno questa tendenza, ma un fatto è certo, tutto il freddo che sta interessando le aree intorno al polo e che è divenuto di portata eccezionale prima o poi dovrà scendere per forza da noi e allora un rischio a questo punto sarà molto alto, quello in cui questo gelo irromperà su di una natura ormai a questo punto già tutta fiorita: speriamo davvero che ciò non accada!

La diminuzione di velocità dei venti del vortice polare dovrà avvenire anche e soprattutto vista l’evoluzione stagionale verso la primavera (classicamente avviene questo) e ciò mi preoccupa e non poco, lasciatemelo dire, per i risvolti di gelo tardivo che potrà manifestarsi sul nostro territorio.

Ma come sempre vediamo per prima cosa insieme il meteo Assisi 7-9 febbraio 2020 previsto nel corso di questo weekend in arrivo, con uno sguardo anche all’Umbria.

Oggi venerdì: giornata ampiamente soleggiata e con cielo terso su tutto il territorio regionale. Vento in netta attenuazione fino a cessazione verso sera. Clima che resta asciutto. Gelate durante la notte con minime tra -2 e -4 gradi sulle pianure. Massime invece in lieve aumento e tra 11 e 13 gradi.

Sabato: giornata sempre ampiamente soleggiata, ma a differenza del venerdì interverranno nel corso del pomeriggio delle velature di passaggio che a momenti “appanneranno un poco il cielo” qualche nube in transito in sostanza, ma nulla di più. Temperature in lieve ulteriore crescita. Permane ancora il freddo invece nel corso delle ore notturne con temperature tra 2 e 4 gradi. N.B. La mappa previsionale si riferisce alle ore centrali del giorno. Ventilazione debole in rotazione da sud-sud-est

Domenica: giornata che parte bene al mattino con sole a tratti “appannato da velature”. Nel corso del pomeriggio ed in serata invece netto incremento della nuvolosità, ma con deboli precipitazioni possibili soltanto nella notte successiva sul lunedì. Vento moderato dai quadranti sud-occidentali e temperature che tenderanno a divenire nuovamente miti per il periodo. Massime diurne tra 12 e 14 gradi minime tra 3 e 5 gradi. N.B. La mappa previsionale si riferisce alle ore centrali del giorno. Al mattino ci sarà maggiore spazio al sole ed in serata sarà coperto totalmente il cielo invece.

Vi aggiornerò sull’evoluzione nel prossimo appuntamento! A tutti voi come sempre l’augurio di trascorrere un sereno weekend da tutta la redazione di AssisiNews!