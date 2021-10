Vigili urbani, ad Assisi giuramento per sei nuove ‘reclute’ (foto)

Lo scorso weekend nella Sala del Consiglio del Palazzo Comunale ha avuto luogo il giuramento dei vigili urbani che sono risultati vincitori dell’ultimo concorso, bandito a febbraio dell’anno scorso e rimasto bloccato a causa della pandemia. Il giuramento è stato pronunciato dai sei giovani vigili urbani assunti e da altri due colleghi che non avevano ancora pronunciato la formula di impegno a svolgere il proprio lavoro nel rispetto della legge. I nuovi vigili urbani sono Daniele Di Ruocco, Chiara Menghini, Edoardo Raspa, Francesco Melillo, Giacomo Reali ed Edoardo Coccini.

Importante l’attività della Polizia locale ad Assisi: nel 2020 sono state redatte quasi mille (968) ordinanze di isolamento contumaciale e di revoca nei confronti dei soggetti colpiti dal Covid-19 e 60 le violazioni alla normativa in merito. Per quanto riguarda la polizia stradale, 5.478 sono stati i veicoli controllati con dispositivi elettronici finalizzati alla verifica della copertura assicurativa e al rispetto della regolarità della revisione; 3.459 le sanzioni per violazioni al codice della strada; 611 le sanzioni per violazione dei limiti di velocità; 61 le sanzioni per omessa revisione; 27 le sanzioni per emissioni acustiche non conformi; 24 le sanzioni per mancata copertura assicurativa. Nell’arco dei dodici mesi sono stati “gestiti” nei parcheggi 1.657 autobus, 103 mila auto e 1.533 camper. Nell’ambito della polizia amministrativa, il bilancio 2020 della Polizia municipale (qui tutti i dati) è stato di 317 sanzioni per violazioni diverse dal codice della strada, di cui 208 per violazioni ambientali (abbandono di rifiuti o violazioni delle norme sulla raccolta) e 26 per violazioni al regolamento di polizia urbana. Per quanto riguarda la polizia giudiziaria e l’infortunistica stradale, la polizia locale di Assisi ha inviato 52 comunicazioni di reato alla Procura della Repubblica, di cui 25 per abusi edilizi e 4 per abbandono di rifiuti. Trentuno invece le indagini delegate dalla Procura.

FOTO © Mauro Berti-Assisinews

© Riproduzione riservata