Vincenzo Rocchetti è scomparso da Bastia, l’appello della figlia

Il caso segnalato dalla trasmissione Chi l'ha visto?: l'anziano ha lasciato il telefono a casa e non ha con sé i farmaci per la terapia

“Non so se mio padre è stato ospitato da qualcuno oppure se ha preso un treno o se qualcuno gli ha fatto del male. Siamo preoccupati”. Sono le parole della figlia di Vincenzo Rocchetti, il 74enne scomparso da Bastia Umbra il 21 novembre 2023.

L’appello è stato lanciato dalla trasmissione Chi l’ha visto? Secondo la ricostruzione dei familiari, quel giorno si allontanò a piedi dalla propria abitazione e da allora la famiglia non ha più sue notizie. Settantaquattro anni al momento della scomparsa,1.60 metri di statura, occhi castani e capelli bianchi, Rocchetti indossava un giubbotto di camoscio scuro, un maglione bordeaux, pantaloni della tuta color crema e scarpe nere. È uscito portando con sé un ombrello verde, allontanandosi dalla sua abitazione a piedi, lasciando il telefono a casa. Non ha con sé i farmaci per la sua terapia.

Dalle colonne del Corriere dell’Umbria, la figlia di Vincenzo Rocchetti, Tania rilancia l’appello, chiedendo aiuto per cercare di rintracciarlo o almeno di avere sue notizie. Il 20 dicembre è stata la trasmissione Chi l’ha visto? a pubblicare l’annuncio della sua sparizione, ma la famiglia non ha da allora ricevuto alcuna segnalazione. Una nuova segnalazione è stata diffusa in questi giorni, rilanciata poi dai social.

