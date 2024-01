Sanremo 2024, Radio Subasio protagonista al Festival

“La settimana di Sanremo deve essere una settimana di grandissima festa; anni fa il Festival è stato paragonato al Carnevale di Rio che dura tanti giorni e coinvolge un intero paese e l’ho trovato un binomio bellissimo. Essere paragonato a questo mi fa piacere”. Così Amadeus ai microfoni di Radio Subasio, nella prima intervista concessa alle radio dopo il pre-ascolto delle canzoni di Sanremo 2024 da parte degli addetti ai lavori.

Nel ribadire di far parte dei 2 milioni di ascoltatori quotidiani dell’emittente, il direttore artistico e conduttore, oltre ad intonare come lo scorso anno il jingle di Radio Subasio, “lo rifaccio ancora, sono stonato ma fino a lì ce la faccio”, ha inaugurato lo spazio denominato “Destinazione Sanremo”. Radio Subasio, a partire dal 22 gennaio, sta incontrando i protagonisti della 74esima edizione della kermesse per documentarne preparativi e emozioni. Le interviste video – tre ogni giorno – vengono pubblicate sui social e sul sito radiosubasio.it, mentre dal 5 febbraio verranno proposte anche in diretta radio in collegamento dalla postazione di Radio Subasio a Sanremo presso Villa Nobel in corso Felice Cavallotti n. 116.

Rispondendo ad una delle domande di Manuel Saraca se sia meglio vincere o arrivare ultimi in classifica diventando poi fenomeno dell’anno, Amadeus ha detto che “a Sanremo 2024 la classifica avrà ancora meno importanza. Al termine delle serate daremo solo la top five – ha precisato – perché sabato sera (10 febbraio – ndr) saranno i primi 5 che andranno a giocarsi il titolo della canzone vincitrice. Credo sia importante che il brano al di là della posizione sia forte, passi in radio, venga ascoltato su tutte le piattaforme. L’importante è far parte di questa festa. Ai cantati in gara auguro che la loro canzone entri nell’orecchio e nella testa di chi ascolta e che la possano cantare il giorno dopo. Poi ognuno fa la sua strada. L’importante è essere a Saremo, perché i miei superospiti sono in gara”

