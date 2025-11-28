Violenza sulle donne, nella zona sociale 3 assistite 82 donne: dati in crescita soprattutto tra le giovani

L’amministrazione comunale di Assisi è in prima linea nell’impegno contro la violenza sulle donne, con realtà strategiche come il “Punto di Ascolto antiviolenza della Zona sociale 3 dell’Umbria”, servizio gratuito dei comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica, con la città serafica come capofila. In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, è stato fatto il punto della situazione sull’attività svolta nel corso del 2025. Al 25 novembre, sono state 82 le donne seguite e ben 28 quelle che hanno scritto o chiamato, ma poi non hanno attivato il percorso di supporto offerto. Dati in crescita rispetto al passato, con in media due o tre nuove segnalazioni ogni settimana e un aumento di circa il 4% di donne sotto i 25 anni che denunciano violenze fisiche, psicologiche o sessuali, da parte di uomini, soprattutto in contesti familiari o di coppia, spesso davanti a figli minori.

Il Punto di Ascolto ha due sedi (a Santa Maria degli Angeli, presso il palazzo comunale e a Bastia Umbria in via Cesare Battisti), mette a disposizione 16 operatrici formate e offre ascolto, accoglienza, sostegno psicologico, consulenza e assistenza legale alle donne che si rivolgono allo stesso. È totalmente gratuito, nel rispetto dell’anonimato e con reperibilità telefonica 24 ore su 24 al seguente recapito: 327 6846430. Per dare risposte sempre più efficaci a segnalazioni e bisogni, dallo scorso settembre, ha esteso le aperture settimanali da tre a cinque giorni. Sono stati avviati anche progetti nazionali e regionali per la formazione di operatrici, forze dell’ordine, assistenti sociali. Sono inoltre state effettuate attività di sensibilizzazione presso associazioni e scuole del territorio e iniziative per l’alternanza scuola-lavoro.

“Un grande lavoro di squadra – sottolineano in una nota sindaco Valter Stoppini e la Giunta comunale – per il quale ringraziamo le operatrici del Punto di Ascolto e tutti i soggetti coinvolti nella rete anti violenza sulle donne presente sul territorio. Un impegno finalizzato a dare risposte ai bisogni delle donne e al drammatico fenomeno della violenza contro le stesse, che va affrontato con servizi concreti, ma anche attraverso azioni di sensibilizzazione e la promozione della cultura della parità di genere. Assisi vuole essere in prima linea su questi temi, con impegni a vari livelli”.

A tale proposito, il Comune ha donato all’ospedale di Assisi una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. È stata collocata nell’atrio della struttura e inaugurata nei giorni scorsi, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione e sensibilizzare la cittadinanza. La Biblioteca comunale, in occasione del 25 novembre 2025, ha messo a disposizione una selezione di opere che esplorano il tema della parità di genere, della violenza contro le donne e dei diritti delle stesse: un modo per favorire la conoscenza e la riflessione. Nelle prossime settimane, sarà in programma uno spettacolo sul tema della violenza di genere

