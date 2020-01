Visita 2020 del Papa ad Assisi, assemblea cittadina per fare il punto

Il 31 gennaio al Lyrick si parla di The Economy of Francesco e dell'arrivo del Pontefice

In occasione della visita 2020 del Papa ad Assisi, la giunta ha organizzato un’assemblea cittadina in programma per il 31 gennaio alle 17.30 al Lyrick di Assisi. Il vescovo Domenico Sorrentino, il sindaco Stefania Proietti, e la presidente del Serafico, Francesca Di Maolo, hanno invitato Pro loco, associazioni e cittadini, per fare il punto sull’evento “The Economy of Francesco”, che si terrà dal 26 al 28 marzo e vedrà la partecipazione di economisti e imprenditori under 35 da tutto il mondo. In questo contesto si inserisce la visita 2020 del Papa ad Assisi.

Nel maggio 2019, Bergoglio ha scritto “ai giovani economisti, imprenditori e imprenditrici di tutto il mondo” per invitarli ad Assisi, “ad un’iniziativa che ho tanto desiderato: un evento che mi permetta di incontrare chi oggi si sta formando e sta iniziando a studiare e praticare una economia diversa, quella che fa vivere e non uccide, include e non esclude, umanizza e non disumanizza, si prende cura del creato e non lo depreda”.

Dall’annuncio della rassegna, avvenuto il 12 maggio 2019, sono arrivate 3300 richieste da 115 Paesi dei cinque continenti. Gli accreditati all’appuntamento con il Pontefice sono finora duemila, ricercatori, studenti, dottorandi di ricerca, imprenditori e dirigenti d’azienda, innovatori sociali, promotori di attività e organizzazioni locali ed internazionali.

I partecipanti più giovani hanno addirittura 12 anni e arrivano dalla Slovacchia e dalla Thailandia; le nazioni più rappresentate sono Italia, Brasile, Usa, Argentina, Spagna, Portogallo, Francia, Messico, Germania, Gran Bretagna. A conclusione della tre giorni – accompagnata in questi mesi da circa ottanta eventi preparatori – sarà firmato un patto tra i ragazzi e il Papa.