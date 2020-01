Festa degli Agricoltori 2020, si mette in moto la macchina organizzativa

Torna la “Festa degli Agricoltori 2020”, iniziativa nata nel 2015 e che da allora si è ripetuta ininterrottamente ogni anno, nel mese di febbraio. Quest’anno, l’appuntamento è per domenica 16 febbraio 2020. La festa consiste nel raduno di agricoltori con i propri mezzi agricoli per ricevere la benedizione, dopo la Santa Messa presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli; al termine del momento religioso si forma il corteo che, al suono delle “chiarine” prende il via percorrendo le strade del territorio comunale e comuni limitrofi.

Per la Festa degli Agricoltori 2020, i trattori ‘sconfineranno’ verso il Comune di Bastia Umbra. L’iniziativa si concluderà con un momento conviviale al Palaeventi (concesso a titolo gratuito dal Comune di Assisi) al quale parteciperanno autorità ed agricoltori con le proprie famiglie. Durante questo momento, verranno consegnati i premi ai soggetti vincitori per le varie categorie: trattore “donna” (ossia alla donna che guida tale mezzo), trattore dell’anno, miglior partecipante, macchina semovente, trattore più “vecchio” (ma funzionante). A tutti i partecipanti alla festa degli Agricoltori 2020 un gadget (ricordo della festa). I trattori arrivano in gran parte da tutta la regione Umbria, ma ci saranno anche molte presenze da regioni vicine, in particolare Toscana e Marche, ma anche dal Veneto.

La Festa degli Agricoltori è fra le più grandi ed importanti manifestazioni di questo genere a livello nazionale. Nell’edizione 2019 si è registrata la presenza al raduno di 330 mezzi agricoli e circa 800 partecipanti alla conviviale con notevoli effetti promozionali e ricadute positive sull’economia del territorio, senza tralasciare il messaggio culturale della custodia della terra e la cura dell’ambiente, concetti quest’ultimi che si rifanno pienamente allo spirito francescano.

Il programma dettagliato della Festa degli Agricoltori 2020 – fa sapere il comitato organizzatore presieduto da Francesco Cavanna – verrà diffuso attraverso volantini, depliant ed opuscoli pubblicitari. Il ricavato della manifestazione determinato da quote di iscrizione, sponsorizzazioni e contributi, depurato delle spese vive dei costi sostenuti, verrà devoluto in beneficenza per l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze così come indicato tra i motivi principali della raccolta fondi (nell’anno 2019 sono stati donati € 2.700,00).

(La manifestazione è uno degli sponsor di AssisiNews e AssisiSport)