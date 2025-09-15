Il capitano Vittorio Jervolino lascia Assisi per Roma: il saluto della città

Qualche giorno prima il sindaco - che ha ringraziato anche tutti i carabinieri per il loro impegno costante e prezioso - aveva salutato anche Bruno Leo, passato al Noe di Perugia

Il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha salutato oggi, lunedì 15 settembre 2025, il capitano Vittorio Jervolino, comandante della Compagnia Carabinieri di Assisi, che lascia tale ruolo dopo quattro di servizio, per assumere nuovi importanti incarichi nell’Arma, a Roma.

L’incontro è avvenuto in Comune, nell’ufficio del primo cittadino, presente anche la presidente del Consiglio comunale, Annalisa Rossi. Stoppini ha espresso “profonda gratitudine al capitano Jervolino per il lavoro svolto in questi anni, sempre con la massima presenza, collaborazione e dedizione, a tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio, in un periodo particolarmente complesso, legato anche all’uscita dalla pandemia”. Il sindaco gli ha quindi donato un ricordo della città, con i “migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico” e ha colto l’occasione per “ringraziare tutti i carabinieri che operano ad Assisi, per il loro impegno costante e prezioso a servizio della comunità e della sicurezza di tutti”.

Vittorio Jervolino, nato a Bologna nel 1992, ha frequentato i corsi di formazione presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dove ha conseguito nel 2016 la laurea magistrale in Giurisprudenza. Dopo un anno quale comandante di Plotone presso la Compagnia di Intervento Operativo del 6 Battaglione Carabinieri Toscana, ha comandato per due anni il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Partinico (PA), per poi rientrare nel capoluogo toscano, dove ha retto per un biennio il comando del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Firenze. Era capitano della compagnia di Assisi dal 2021.

Qualche giorno prima, presso la sede comunale di Santa Maria degli Angeli, il sindaco aveva salutato il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Assisi Bruno Leo, in forza ad Assisi dal 2017, che passa ora al Comando Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Perugia.

