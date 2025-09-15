Metastasio, primaria di Petrignano e strade di montagna: ratificata variazione di bilancio

Il Consiglio comunale di Assisi, nella seduta dell’11 settembre 2025, ha approvato all’unanimità la ratifica della variazione di bilancio, adottata in via d’urgenza dalla Giunta, al fine di consentire la partecipazione del Comune a due bandi ministeriali che prevedono la possibilità di richiedere contributi per la realizzazione di opere pubbliche in città. Entrambi gli avvisi, usciti a luglio 2025, come requisito necessario impongono all’Ente la necessità di inserire gli investimenti nel bilancio comunale. Da qui la necessità di effettuare una variazione in urgenza, nel bilancio di previsione 2025-2027.

Un bando è legato al Ministero del Turismo e prevede la possibilità di accedere a richieste di contributo per sostenere progetti d’investimento volti a migliorare la fruibilità e l’accessibilità di siti d’interesse turistico, potenziando l’attrattività della realtà in cui si trovano. Il Comune ha aderito con un piano per completare la riqualificazione e migliorare l’accessibilità del Teatro Metastasio, nell’ambito di un piano finalizzato a valorizzarlo anche come punto di riferimento per il cosiddetto turismo congressuale, in connessione con altri poli culturali e archeologici della città. L’importo stimato è di 3,5 milioni di euro, con un cofinanziamento comunale di 875mila euro.

Il secondo avviso è del Ministero dell’Interno e offre l’opportunità di chiedere contributi per interventi riferiti alla messa in sicurezza di edifici e infrastrutture del territorio. Il Comune ha quindi proposto la demolizione e ricostruzione della scuola primaria di Petrignano, con la riqualificazione degli spazi del campus della frazione per un importo di 3,8 milioni di euro, nonché interventi legati al miglioramento di strade di montagna per un investimento di 1 milione di euro.

In entrambi i casi, i progetti di fattibilità sono stati realizzati e presentati dall’area Lavori pubblici del Comune, materia nelle deleghe dell’assessore Francesca Corazzi.

“Per Assisi – sottolineano il sindaco Valter Stoppini e l’assessore al bilancio Donatella Casciarri – si tratta di occasioni importanti, che sono state colte immediatamente dall’Amministrazione comunale,

utili a riqualificare e a valorizzare realtà strategiche a servizio della città e del territorio. Nonostante entrambi gli avvisi siano usciti a luglio, con scadenze molto strette per la presentazione delle domande, siamo riusciti a partecipare con progetti utili e credibili, grazie alla capacità di programmazione dell’ente e al grande lavoro degli uffici comunali. Il piano legato al Metastasio offre non solo l’opportunità di restituire alla fruizione un antico teatro, ma di poterlo utilizzare anche come motore di nuove forme di turismo. Quello dedicato alla scuola di Petrignano è molto significativo per garantire agli studenti un edificio scolastico più sicuro, attrezzato e accogliente e alla comunità maggiori spazi di aggregazione sociale. Importante anche l’inserimento del piano per la messa in sicurezza e miglioramento delle strade di montagna. L’auspicio è che tutte le proposte vengano accolte e finanziate con fondi statali, nell’ottica della collaborazione fra enti, a vantaggio di cittadini e territorio”.

