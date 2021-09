Vittorio Jervolino nuovo comandante della compagnia carabinieri Assisi

Vittorio Jervolino, proveniente dal battaglione di Firenze dopo il primo incarico di Comando territoriale nella compagnia carabinieri di Partinico, in Sicilia, è il nuovo comandante della compagnia carabinieri di Assisi. Jervolino, 29 anni, prende il posto del tenente colonnello Marco Vetrulli. Come svela la pagina Facebook del sindaco di Assisi Stefania Proietti, “Il capitano dei carabinieri Vittorio Jervolino, nuovo comandante della Compagnia di Assisi, è stato ricevuto in Comune per un saluto istituzionale e per ribadire la collaborazione tra l’Arma e l’amministrazione nel controllo della legalità e della sicurezza sul territorio. Nel corso dell’incontro, a nome della città, ho dato il benvenuto al capitano e ho formulato i più sentiti auguri di buon lavoro nella città serafica e in tutte le frazioni”. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

