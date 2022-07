Zona Industriale Santa Maria degli Angeli: “Chi ripulisce quel parcheggio?”

In una segnalazione ad Assisi News, se lo chiedono alcuni titolari di aziende - soprattutto nuovi arrivati - che hanno deciso di investire in quell'area i propri capitali

Una volta erano più in disparte, ora sono in bella vista da mesi gli ammassi di rifiuti nel parcheggio della zona industriale di Santa Maria degli Angeli dopo che gli stessi erano stati “trasportati” a bordo strada da alcuni privati per farli smaltire. Un luogo da anni in quello stato il parcheggio della zona industriale di Santa Maria degli Angeli, rimasto abbandonato a sei stesso. L’area è quella di via dei Vetturali.

Ed oggi , sabato 2 luglio 2022, arriva alla redazione di Assisi News la – tardiva – segnalazione di alcuni titolari di aziende dell’area, alcuni “nuovi arrivati” che hanno deciso di investire sulla propria attività proprio nella zona industriale si Santa Maria degli Angeli. “Non proprio un biglietto da visita – scrivono – la storia non la conosciamo, certo è che quel posto non può stare così. Deturpa l’intera area e – segnalano – alcuni ci vanno ad aggiungere rifiuti scaricando materiale sopra a quello che già da tempo giace lì”.

Un ammasso di rifiuti dove c’è praticamente di tutto, da sacchi pieni di materiale vario a pneumatici di medie e grandi dimensioni. Proprio lì ai bordi della strada che conduce a numerose aziende. Una zona industriale martoriata, dove più volte in passato sono state fatte segnalazioni anche in tema di sporcizia ed erbacce infestanti diventate in certi punti veri e propri alberi. La pulizia andrebbe iniziata da questo parcheggio, un luogo abbandonato da controllare di più, sul quale ci si attende almeno lo smaltimento (certamente costoso, ma doveroso) immediato della discarica.

© Riproduzione riservata