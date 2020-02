Affrontare la crisi economica partendo dalle città il 21 febbraio al Sacro Convento

Un contributo alla preparazione di The Economy of Francesco e della Marcia PerugiAssisi del prossimo 11 ottobre 2020

Il Coronavirus sta aggravando la crisi economica e ambientale mondiale. Ma cosa possiamo fare noi per affrontare questa crisi economica? Cosa possono fare le città, i Comuni, le Province e le Regioni insieme ai cittadini per far crescere nuove forme di economia che rispondano ai bisogni reali delle persone e delle comunità locali? Per rispondere a queste domande, domani 21 febbraio 2020, al Sacro Convento di San Francesco d’Assisi, si svolgerà un originale laboratorio sulle cose concrete che si possono fare nelle città. Un contributo a The Economy of Francesco e alla Marcia PerugiAssisi del prossimo 11 ottobre 2020.

Intorno al tavolo si confronteranno sindaci di diverse città italiane, esponenti dell’Onu, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, della Rete europea delle città e delle regioni per l’economia sociale, di Banca Etica, di Centri di formazione professionale, della Caritas, di comitati, consorzi e organizzazioni della società civile. Ai lavori parteciperà anche l’on. Pier Paolo Baretta, Sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

“I problemi sono globali – ha dichiarato Flavio Lotti, coordinatore del Laboratorio – ma non possiamo continuare a sperare che qualcuno risolva i problemi al posto nostro. Molte soluzioni ‘dal basso’, si stanno realizzando e cominciano ad emergere grazie all’impegno di cittadini, amministratori e comunità locali. Dobbiamo far sì che tutto questo si possa espandere sempre più e che le esperienze positive possano diventare sempre più contagiose. Vogliamo contribuire alla realizzazione dell’Economia di Francesco che fra un mese porterà ad Assisi Papa Francesco e duemila giovani di tutto il mondo. ”

I risultati del lavoro su come affrontare la crisi economica culmineranno nella Marcia PerugiAssisi per l’economia della pace e della fraternità in programma domenica 11 ottobre 2020. Il Laboratorio sull’economia delle città è promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani, dai Francescani del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi, dalla Fondazione Finanza Etica (Banca Etica) e dalla Tavola della pace in collaborazione con la Task Force dell’Onu per l’Economia Sociale e Solidale.