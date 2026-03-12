Alla mostra su Giotto e San Francesco alla Galleria nazionale c’è anche un’opera del Comune

“La Madonna col Bambino e san Francesco” di Puccio Capanna, custodita nella Pinacoteca comunale di Assisi è stata trasferita nella Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia, dove farà parte della mostra “Giotto e san Francesco. Una rivoluzione nell’Umbria del Trecento”, in programma dal 14 marzo al 14 giugno 2026. Un grande evento espositivo, in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, che unisce grandi capolavori e racconta l’incontro tra il carisma del Santo e il genio artistico di Giotto, che segna la nascita dell’arte moderna.

L’opera, datata 1341, è di proprietà del Comune di Assisi. Si tratta di un affresco staccato, proveniente dalla Porta urbica di San Rufino, scelto come immagine guida dell’esposizione. Le operazioni di trasferimento per il prestito sono avvenute nei giorni scorsi, in condizioni di massima sicurezza, eseguite da personale specializzato e coordinate da Giulio Proietti Bocchini, direttore dei musei civici di Assisi. Il prezioso affresco è stato collocato all’interno della sede espositiva di Perugia, insieme ad altri 60 capolavori che vanno da Giotto a Simone Martini e Pietro Lorenzetti e ripercorrono la straordinaria stagione artistica nata nel Trecento in Umbria attorno alla Basilica di San Francesco, cuore spirituale e culturale dell’Europa medievale. Al termine della mostra, tornerà negli spazi della Pinacoteca comunale di Assisi, dove ogni anno viene ammirata da migliaia di persone insieme ad altri gioielli dell’arte medievale e rinascimentale. L’esposizione dedicata a Giotto e San Francesco era stata presentata lo scorso 18 febbraio a Roma, nella sede del Ministero della Cultura, presente il sindaco di Assisi Valter Stoppini.

