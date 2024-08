Assisi International Contemporary Art Exhibition 2024: tutto pronto per l’inaugurazione

Inaugurerà il prossimo 29 agosto, e proseguirà fino all’1 settembre nella Galleria delle Logge, Palazzo dei Priori nella Piazza del Comune di Assisi, la Mostra – Evento “Assisi International Contemporary Art Exhibition 2024”, che vedrà protagonisti poliedrici progetti artistici e letterari e anche un capitolo di di ARTOUR- O il MUST e l’ARMONIA. L’iniziativa è Patrocinata dal Comune di Assisi. L’ormai tradizionale appuntamento, ideato 15 anni fa da Marina Merli, si distingue nel panorama del contemporaneo per l’attenzione a progetti nati dalla collaborazione con realtà operative all’estero, come la Dante Alighieri Paraguay ed altri importanti enti ed istituti universitari internazionali.

Durante la giornata inaugurale, del 29 agosto, verranno presentati i poliedrici progetti artistici e letterari, espressione delle diverse culture e linguaggi della contemporaneità. Insieme agli artisti e scrittori di provenienza internazionale, verrà esposto un capitolo di ARTOUR-O il MUST e l’ARMONIA, che da Firenze è planato ad Asunción dove ha festeggiato la sua XL edizione con i quaranta artisti che hanno creato un fitto dialogo tra le loro armonie e quelle create dai 1200 studenti della Dante Alighieri PY.

Per la prima volta è stata rappresentata l’Armonia concetto dal valore assoluto e inestimabile che dobbiamo a Pitagora. Mentre il progetto continua nelle aule ad Asunción, siamo lieti che un significativo estratto sia presente a questo prestigioso appuntamento ad Assisi con le Armonie Roque Ardissone, María Gloria Echauri e Makena Echauri e i disegni degli scolari sull’Armonia, scopo del progetto. Ci auguriamo che il concetto sia sempre più condiviso con coloro che credono che l’Armonia ci possa avvolgere in ogni momento della nostra esistenza. Questi gli Autori delle opere visive, letterarie e performative dell’Assisi International Contemporary Art Exhibition 2024: Colleen Blackard (Irlanda/Usa), Kimberly Broussard (Usa), Erica Buist (Regno Unito), Jennifer Campbell (Usa), James Capozzi (Usa), Amy Caterina (Usa), Huanjun Chen (Cina), Josephine Consoli (Usa), Charles Cushing (Usa), Mireille Damicone (Usa), Margo Davis (Usa), Sophie Durbin (Usa), Ron Falzone (Usa), Itzhak Fant (Usa), Gwen Florio (Usa), Kathleen Funk (Usa), Lucy Gallwey (Regno Unito), Matthew Gammon (Irlanda), Nina Ghiselli (Usa), Joni Hägg (Finlandia), Sylvia Hierro (Usa), Yoko Ichikawa (Giappone), Shaun Irons (Usa), Heather Isaacs (Usa), Ann Keniston (Usa), Petra Korte (Germania), Geuryung Lee (Corea del Sud), Jenny Lyons (Australia), Beatrice Magalotti (Australia), Virginia Mallon (Usa), Susan Mannion (Irlanda), Tomas Manto (Usa), Karma Masselli (Usa), Tom Nimen (Usa), Gráinne O’brien (Irlanda), Susan O’malley (Usa), Bansi Patel (India/Regno Unito), Sebastien Paz Ceroni (Belgio), Lisa Pegnato (Usa), Lauren Petty (Usa), Carol Phillips (Usa), Rachel Pollack (Usa), Russell Prather (Canada/Usa), Kas Rasenberg (Paesi Bassi), Paul Reuther (Usa), Cristina Rossi (Italia), Karyn Sassella (Australia), Rosa Silver (Usa), Anna Sorri (Finlandia), Samuel Teeter (Usa), Jeffrey Thomson (Usa), Emmy Weissman (Usa), Keith Wilson Rua (Irlanda) e Nancy Wisti Grayson (Usa).

La mostra sarà visitabile sino a domenica 1° settembre, negli orari 10:00 – 13:00 / 15:30 – 19:30.

