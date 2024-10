Biblioteca del Sacro Convento, il programma degli incontri della stagione 2024-2025

(Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, wwww.assisieventi.it) La Biblioteca del Sacro Convento di San Francesco in Assisi ha presentato il calendario degli eventi 2024/2025: cinque gli appuntamenti, da ottobre a fine maggio in cui si tratterà di musica, spezierie, illuminazione, fumetti e lettere. Le iniziative sono partite l’11 ottobre con “La perfetta immagine di Cristo”, un incontro su “antiche musiche di maestri francescani in onore delle stimmate di San Francesco”, relazione a cura della dottoresssa Veruska Picchiarelli e del Maestro fra Peter Hrdy.

Venerdì 22 novembre alle 17 “Il libro e l’alambicco: la spezieria dei frati tra teorica e pratica”, con il professor Paolo Capitanucci e la dottoressa Giorgia Menghinella. Venerdì 24 gennaio alle 17 “Il sole anche di notte: tipologie dell’illuminazione nel Medioevo tra spazi pubblici e privati” con il professor Paolo Capitanucci e i dottori Giorgia Menghinella e Davide Gasparrini. Venerdì 21 marzo alle 17 è la volta di “Un Santo di carta e nuvole: Francesco d’Assisi nei fumetti”, incontro con i professor P. Emanuele Rimoli e Ceccobao e il dottor Alessandro Bottero. Infine, venerdì 23 maggio alle 17, “Caro amico ti scrivo: una scorribanda tra le lettere conservate nell’Archivio del Sacro Convento” con professor padre Guglielmo Spirito e la dottoressa Cristina Roccaforte. Gli incontro alla Biblioteca del Sacro Convento sono a ingresso libero, prenotazione necessaria a centrodf@gmail.com.

La biblioteca del Sacro Convento è una biblioteca ecclesiastica aperta al pubblico, dipendente dalla Custodia Generale del Sacro Convento dei Frati Minori Conventuali. Dal 1971 svolge le funzioni di Biblioteca di istituto dell’Istituto Teologico di Assisi, aggregato alla Facoltà di Sacra Teologia della Pontificia Università Lateranense in Roma.

