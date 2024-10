Lavoratore cade da un ponteggio di circa 2 metri, ricoverato a Perugia in prognosi riservata

(Flavia Pagliochini) Nuovo incidente sul lavoro in Umbria e nell’assisano: è ricoverato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, con fratture varie ma non in pericolo di vita, un lavoratore autonomo, cittadino italiano ma di origini albanesi, di 49 anni, caduto ieri mattina, mercoledì 16 ottobre 2024, da un ponteggio in un cantiere in una casa privata nella zona di Viole d’Assisi. L’uomo nello specifico ha riportato un trauma cranico e la frattura del polso. È ricoverato in prognosi riservata.

In corso le indagini per accertare la dinamica della caduta, avvenuta da un’altezza di circa 2 metri: come riporta il Corriere dell’Umbria in edicola questa mattina, è stato soccorso tra gli altri dall’ambulanza del 118 con l’auto-medica: immediato il trasporto all’ospedale perugino, dove i sanitari stanno valutando le sue condizioni, comunque non gravi. Sul posto la polizia di Stato del locale commissariato e anche gli ispettori dell’Asl per verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

Per il comprensorio si tratta del secondo incidente sul lavoro in dieci giorni, dopo che domenica 6 ottobre un operaio 24enne è rimasto ferito in un molino nella zona di Bastia Umbra: per cause in fase di accertamento è rimasto intrappolato con una gamba in un macchinario, riuscendo a liberarsi da solo e a chiedere aiuto. Soccorso dal 118, il 24enne è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia. La prognosi è di trenta giorni; anche in questo caso, sono in corso gli accertamenti della polizia e del personale della Asl. Prima ancora, a febbraio, un incidente simile, quando un lavoratore 60enne che era al lavoro in un cantiere nella zona di Santa Maria degli Angeli era precipitato da un’altezza di circa 5 metri perché le lastre su cui stava lavorando avevano improvvisamente ceduto facendolo precipitare in una “bocca di lupo”. Aveva riportato varie fratture ed era stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Perugia. E non più tardi di due giorni a Pierantonio, un operaio 61enne, durante un sopralluogo, era caduto dal tetto di un capannone, probabilmente per un cedimento della copertura, riportando numerosi traumi e ferite.

Foto di Troy Mortier | via Unsplash

