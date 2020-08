La Biblioteca di Santa Maria degli Angeli si sposta al Digipass

Dall’11 agosto la biblioteca di Santa Maria degli Angeli, sita in piazza Martin Luther King, si trasferisce al Digipass (Palazzo Capitano del Perdono, piazza Garibaldi). Il servizio – fa sapere l’amministrazione comunale – sarà garantito il martedì e il giovedì (dalle ore 15 alle 18). I locali della biblioteca comunale saranno utilizzati per reperire nuovi spazi indispensabili alla scuola elementare Giovanni XXIII che si trova nello stesso edificio di piazza Luther King.

Come noto, la giunta è al lavoro per assicurare il ritorno in sicurezza nelle scuole; e nella scuola primaria a tempo pieno Giovanni XXIII (Istituto comprensivo Assisi 2) sono iniziati la sistemazione e ampliamento dell’area verde esterna a servizio della scuola. In questa settimana verrà liberato il locale adibito a biblioteca (la sezione di Santa Maria degli Angeli della biblioteca resterà parzialmente chiusa dal 6 agosto per il solo tempo necessario alla ricollocazione dei libri) perché necessario ai fini dell’ampliamento degli spazi da destinare all’attività scolastica.

Da ieri intanto il servizio è momentaneamente sospeso nella sezione decentrata, gli utenti della biblioteca potranno, per il prestito, previo appuntamento telefonico, fare riferimento alla sede centrale di via San Francesco dal lunedì al venerdì (ore 9/13 e 14/18), escluso il mercoledì pomeriggio, e dall’11 agosto direttamente alla sede del Digipass. Nel giro di poco tempo – conclude la nota della giunta – l’amministrazione individuerà altri spazi, più ampi e nuovi, dove ospitare la sede della biblioteca di Santa Maria degli Angeli.