Alex a Subasio Music Club per far risuonare “Ciò che abbiamo dentro”

Appuntamento lunedì 28 novembre, c'è tempo fino a domani per chiedere di partecipare

Il titolo dell’album è eloquente “Ciò che abbiamo dentro” e Subasio Music Club è il contesto ideale per presentarlo al meglio. È quanto farà Alex lunedì 28 novembre, a partire dalle 21:00. Il giovane cantautore e musicista comasco, cresciuto tra Italia e Inghilterra, finalista dell’edizione 2022 di Amici sarà di nuovo ospite a Radio Subasio, per un live esclusivo, da ascoltare e vedere in streaming su radiosubasio.it.

Il programma, ideato, scritto e curato da Beppe Cuva, si svolge con un numero ristretto di 30 fan in studio ad Assisi (solo maggiorenni) ed altrettanti in videocollegamento, a quali verrà data l’opportunità di interagire con l’artista. Giunto al sesto anno, Subasio Music Club è riservato agli artisti che hanno una storia da raccontare, con le loro canzoni a fare da colonna sonora, insieme all’emozione dei fan e alle domande dei conduttori, in questo caso, Davide Berton.

Alex condurrà così tutti nelle atmosfere di “Ciò che abbiamo dentro”, già anticipato dal singolo “Mano ferma” e da lui definito un album che “parla di tutto quello che ho sentito lungo questo periodo, è il cambiamento e l’inizio, è realizzazione e paura, è vita e tempo”. Gli undici brani che compongono il lavoro discografico, espressioni di un universo di sentimenti nei quali ritrovarsi, danno il via ad una nuova fase creativa, dopo la pubblicazione dell’EP “Non siamo soli” seguito alla partecipazione alla scuola per talenti più famosa d’Italia.

Un percorso di crescita e cambiamento al quale anche Radio Subasio partecipa come testimone e cassa di risonanza, insieme a quanti decideranno di vivere una serata diversa. La modalità è semplicissima: compilare entro il 22 novembre il form pubblicato sul sito ufficiale della radio, indicando anche la domanda che si vorrebbe porre all’artista.

© Riproduzione riservata