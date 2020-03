Il Città di Cattolica – Pegasus Literary Awards premia Lotita Rinforzi e Giampaolo Bellucci

Il Città di Cattolica – Pegasus Literary Awards premia due poeti umbri, Lotita Rinforzi e Giampaolo Bellucci. Rinforzi, di Rivotorto di Assisi, si è classificata prima per la sezione Videopoesia con la videopoesia “L’attrazione” girata all’Isola Polvese la scorsa estate. Realizzata da Umbria Video (Roberto Casolari) e dai maestri di ballo della scuola di Foligno Cadencia Cubana, Valeria Naticchi e Francesco Passeri. La premiazione è rimandata a data da destinarsi, ma nel frattempo Lotita Rinforzi è stata anche inserita nell’enciclopedia poetica WikiPoesia, la Wikipedia della poesia e da poco è stata inserita nell’Albo d’oro di WikiPoesia come Co-fondatrice.

Secondo posto, battuto per un punto di scarto, il poeta Giampaolo Bellucci. Nato a Foligno e residente a Bastia Umbra, ha pubblicato diversi libri: Il treno dei pensieri (2009), Il buio e la luce (2011), Un grappolo di rose appese al sole, con prefazione di Manlio Sgalambro (2011), L’ultimo appuntamento, con prefazione di Giorgio Bonomi (2012), La storia di Marco, con prefazione di don Pierino Gelmini e postfazione di Antonio Carlo Ponti (2013), Le mie Parole, con prefazione di Domenico Adriano (2013), Cantando poesie, con prefazione di Arnaldo Colasanti (2015), La vita non fa sconti, con prefazione di Plinio Perilli (2017), Il bambino e il barbone, con prefazione di Antonio Carlo Ponti (2017).

Il premio Città di Cattolica – Pegasus Literary Awards – spiegano i due autori – è una grande manifestazione conosciuta a livello internazionale per la qualità dei contenuti. Patrocinato dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Cattolicala, vede una giuria formata da personaggi di notevole spicco, giornalisti Rai, Mediaset, scrittori. Il Presidente del premio ha vinto il Premio Bancarella e la manifestazione è uno dei premi prestigiosi, tra i più importanti in Europa, spesso definito come l’Oscar della letteratura.

Tanti gli ospiti che vi hanno preso parte nelle varie edizioni, giornalisti come Sergio Zavoli, Lucio Lami, Roberto Gervaso, Magdi Allam, scrittori come Pierluigi Panza, Gabriel Nissim, registi come Pupi Avati e Leandro Castellani vincitore del Leone d’oro al festival di Venezia, Ma anche musicisti come Vince Tempera e Mario Lavezzi e autori di testi come Cristiano Malgioglio.