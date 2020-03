Meteo Assisi 27-29 marzo 2020: temperature in aumento, sarà un aprile piovoso

Via via il freddo lascerà spazio ad un clima più mite, le previsioni del tempo di Luca Tiberti

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 27-29 marzo 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend in cui conterà ancora e soltanto stare in casa e non muoversi assolutamente.

Buongiorno cari lettori di AssisiNews, il grande freddo, quel grande assente per tutto l’inverno ha fatto sentire nei giorni scorsi alla fine la sua voce grossa dispensando sulla nostra Umbria persino delle nevicate che a tratti si sono fatte vedere anche sulle pianure. Questo freddo va detto che si è andato ad “insinuare” in un contesto decisamente primaverile ormai che si era ben consolidato nelle precedenti giornate ha poi avuto durata breve.

Nel corso delle prossime giornate tuttavia il tempo non si rimetterà del tutto, resterà dinamico, ci sarà spazio certamente per il sole, ma anche per le nuvole e qualche pioggia segnatamente nella giornata di oggi ad est e ad ovest della nostra regione, lasciata quasi a secco invece la parte centrale grazie alla protezione del Monte Vettore che sbarrerà letteralmente la strada alle correnti umide provenienti da sud-est dal mare adriatico centro-meridionale. Ma vediamo assieme come sempre le previsioni Meteo Assisi 27-29 marzo 2020, con uno sguardo anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata prevalentemente nuvolosa o molto nuvolosa da mattina a sera con rischio di pioggia ad ovest e ad est della nostra regione. pioviggini irrisorie o del tutto assenti invece come vi scrivevo sopra sulla parte centrale del territorio (non le ho inserite nella mappa perché del tutto irrilevanti). Temperature massime in deciso aumento che si attesteranno su valori tra 13 e 15 gradi sulle pianure e minime tra 4 e 6 gradi ancora un po’ freddine. ventilazione sostenuta dai quadranti nord-orientali. Qualità dell’aria eccellente.

Sabato: giornata che inizierà ancora con una certa nuvolosità al primo mattino ma poi rapidamente si faranno largo ampie schiarite soleggiate e trascorreremo la restante porzione di giornata tra il sole e della nuvolosità a tratti ancora di passaggio. Non si prevedono precipitazioni in questa giornata. Temperature massime in ulteriore lieve aumento che si attesteranno tra 16 e 18 gradi clima dunque che avvertirete decisamente mite di giorno resta ancora un po’ freddino invece nel corso delle prime ore del mattino. Ventilazione che permane nord-orientale ma più attenuata rispetto al venerdì.

Domenica: la giornata più soleggiata delle tre sicuramente, spazi soleggiati decisamente più ampi del sabato, qualche breve passaggio di velature appanna-sole o nuvole più accentuate nell’arco della giornata ma nulla di più. Clima che permane mite. Temperature massime prossime ai 20 gradi. Ventilazione in rotazione dai quadranti sud-occidentali.

Concludo anticipandovi che analizzando i principali modelli fisico-matematici appare ad oggi assai probabile che aprile possa rivelarsi un mese decisamente piovoso e dinamico e ciò di certo fa ben sperare per colmare un deficit pluviometrico pesantissimo allo stato attuale sull’intero territorio regionale. Tornerò in modo puntuale ad aggiornarvi anche su questo tema nel prossimo appuntamento con voi.

A tutti come sempre l’augurio di trascorrere, rigorosamente a casa mi raccomando, un sereno e speciale weekend da tutta la redazione di AssisiNews!