d-istanti vedute, alla biblioteca comunale di Assisi la mostra di Della Bina, Taticchi e Ciofini

In programma anche un evento culturale al mese per far diventare la biblioteca il 'salotto buono' della città

Alla biblioteca comunale di Assisi, da 12 settembre 2021 al 9 gennaio 2022, va in scena la mostra “d-istanti vedute”, con le sculture di Federico Della Bina, ikebana di Carla Taticchi e Massimiliano Ciofini. La mostra allestita all’interno della Biblioteca Comunale di Assisi prevede un’installazione in grado di intersecare il linguaggio scultoreo con l’arte di disporre i fiori secondo la cultura giapponese. Il titolo dell’evento d-istanti vedute, ambiguo e dai diversi significati è un chiaro riferimento al duro periodo appena trascorso, ma vuole anche essere uno stimolo verso aperture cariche di positività, proiettate verso altre “vedute”.

Come spiega Federico della Bina “d-istanti come distanza; lo spazio e il tempo che ci ha separati gli uni dagli altri; d-istanti con riferimento ai tanti istanti che i nostri occhi e la nostra mente hanno catturato; vedute come vedute statiche, quelle che abbiamo visto per molto tempo dalle nostre finestre; vedute anche come qualcosa di dinamico, di interiore, di spazi riscoperti una volta usciti dal nostro nucleo protettivo ma anche limitante. La veduta è anche paesaggio ed il tema portante della mostra sarà proprio quello del paesaggio come metafora; come un qualcosa che sia in grado di andare oltre.

La Biblioteca Comunale di Assisi diventa un contenitore di pregio con la sua architettura e le sue scenografiche finestre che consentono alla sguardo di spaziare verso la vallata di Assisi e città limitrofe. È così che il luogo diventa l’elemento in grado di intersecarsi con la scultura e l’arte dell’ikebana: i paesaggi che si scorgono all’esterno, quelli dai riflessi ceramici e ancora, quelli composti da elementi floreali e vegetali. Il vernissage della mostra è fissato per domenica 12 settembre alle ore 11 ed interverranno: Paola Mercurelli Salari, Federico Della Bina, Carla Taticchi e Michela Giuglietti.

La mostra d-istanti vedute ospiterà un evento culturale al mese con l’intento di vivere la Biblioteca Comunale di Assisi come il salotto buono della città, luogo di incontro e confronto culturale. Questo il calendario degli eventi:

Domenica 17 Ottobre 2021 ore 17

Il paesaggio nell’arte e nella letteratura

A cura di Giulio Proietti Bocchini e Pierpaolo Peroni

Domenica 21 Novembre 2021 ore 17

Architettura e Paesaggio

A cura di Alberto Capitanucci e Paolo Ansideri

Domenica 12 Dicembre 2021 ore 10

Il paesaggio nell’Ikebana della scuola Ohara

A cura di Silvana Mattei Carta Taticchi Massimiliano Ciofini

ore 11:30 Workshop

Evento su prenotazione

Info

biblioteca@comune.assisi.pg.it

MERCOLEDI’ 29 DICEMBRE ORE 17

Reading di poesia e musica

Con Enrico Sciamanna, Francesca Sciamanna

Musiche di

Michelangelo Matili e Chiara Lupattelli

Domenica 9 Gennaio 2022 ore 17

OMAGGIO A CLAUDIO

A cura di Ezio Genovesi

Tutti gli eventi sono su prenotazione

Info : biblioteca@comune.assisi.pg.it

È necessario il green pass per accedere agli eventi

La Mostra è organizzata dalla Società Sistema Museo e dal Comune di Assisi

© Riproduzione riservata