“Faber, nella bottega di De André” presentato ad Assisi il 29 febbraio

Il 29 febbraio alle 18, al Palazzo del Capitano del Perdono a Santa Maria degli Angeli, verrà presentato Faber, nella bottega di De André, di Francesco Brusco. La presentazione sarà seguita da un aperitivo a sostegno del progetto “Lei Out – Cambia le Apparenze. Contro la violenza di genere”, che l’associazione Ritmi, organizzatrice della prexsentazione del libro insieme al Digipass, porta avanti dal 2013.

“Cantautore per eccellenza, artigiano di suoni e parole. Fabrizio De André – si legge nella presentazione di Faber, nella bottega di De André – non è solo poeta e genio solitario nel senso ‘romantico’ del termine, ma musicista moderno, maestro di una bottega in cui si avvicendano le più grandi firme della canzone italiana del Novecento. Un’arte nuova, che vive di nuovi strumenti e professioni. Partendo da uno sguardo a 360 gradi sul Faber musicista – chitarrista, cantante, compositore, performer – varchiamo la soglia della bottega di De André per riscoprirne collaboratori, musicisti, colleghi e discepoli; figure che in vario grado concorrono alla realizzazione della sua opera”.

“Una bottega moderna, in cui si produce per nuovi committenti – l’industria discografica e dello spettacolo – e per un nuovo pubblico, il cui ruolo è sempre più importante. Una produzione collettiva, ma allo stesso tempo unitaria, per un nuovo concetto di authorship nella popular music. Fabrizio De André, attraverso la sua opera, il suo messaggio e la sua immagine, ci parla ancora; lo fa per sé, per i suoi collaboratori, per i suoi ascoltatori. Parla, in maniera autorevole, con più voci. Con una sola invece, canta, riunendo in maniera sublime tutti i frammenti di un discorso sempre vivo”. Francesco Brusco è un insegnante di storia dell’arte, musicista e scrittore; sarà intervistato da Michele Bellucci, giornalista ed esperto di musica.