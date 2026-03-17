Firmato a Bastia Umbra il Patto per la lettura tra i Comuni della Zona Sociale 3

Al Cinema teatro Esperia di Bastia Umbra è stato firmato mercoledì mattina il patto per la lettura tra i Comuni della Zona Sociale 3 – Bastia Umbra, Assisi, Bettona, Cannara e Valfabbrica – segnando l’avvio di un percorso condiviso per rafforzare le politiche di promozione della lettura sul territorio. All’incontro hanno preso parte amministratori, rappresentanti delle istituzioni scolastiche, associazioni del territorio e numerosi ragazzi e studenti. Per Bastia erano presenti il sindaco Erigo Pecci, l’assessora alle politiche scolastiche Elisa Zocchetti e l’assessore alla cultura Paolo Ansideri. Nel corso del suo intervento, il Sindaco Erigo Pecci ha sottolineato il valore dell’iniziativa come punto di partenza di un impegno destinato a proseguire nel tempo: “La lettura deve diventare un bene comune e vivere ogni giorno nelle nostre città, nelle biblioteche, nelle scuole e nelle case”.

Un messaggio rivolto in particolare ai più giovani, chiamati a essere i primi ambasciatori della cultura della lettura nelle proprie famiglie e tra i loro coetanei. In una società sempre più veloce e digitale, è stato ribadito anche il valore della lettura lenta, quella su carta, capace di aprire nuovi orizzonti e permettere di conoscere storie ed esperienze diverse semplicemente attraverso le pagine di un libro. Un patrimonio culturale che, se coltivato nel tempo, contribuisce alla crescita di comunità più consapevoli, partecipi e libere. “Un ringraziamento speciale va all’Ufficio Cultura del Comune di Bastia Umbra per l’organizzazione dell’iniziativa e ad Alfonso Cuccurullo, attore e formatore, che ha coinvolto i ragazzi presenti con una performance dedicata alla lettura, contribuendo a rendere la mattinata ancora più partecipata e significativa”, sottolineano gli amministratori bastioli.

Per il Comune di Assisi ha partecipato Veronica Cavallucci, vicesindaco di Assisi con delega alla cultura, che ha firmato il Patto portando l’esperienza della città serafica, che tempo investe sul valore sociale della lettura. Ha partecipato anche l’assessore Donatella Casciarri. “Assisi – commentano il sindaco Valter Stoppini e il vicesindaco Cavallucci – considera i libri e la lettura risorse strategiche per migliorare il benessere individuale e dell’intera comunità, favorire la coesione sociale e lo sviluppo di pensiero critico e cittadinanza attiva. In questo quadro, sono tante le iniziative già attivate con la Biblioteca comunale, insieme a scuole e tessuto associativo. Con il Bibliotour, ad esempio, abbiamo portato le attività bibliotecarie fuori della sede istituzionale, tra le persone, in tutte frazioni, raggiungendo l’intero territorio comunale e tutte le fasce d’età. Con la firma di questo Patto con gli altri Comuni della Zona sociale, creiamo un’alleanza concreta e azioni sinergiche che rafforzeranno il valore sociale della lettura”.

© Riproduzione riservata