Giornate FAI d’Autunno 2024 in Umbria, aperti 22 luoghi: il programma con mappa, date e orari

Sabato 12 e domenica 13 ottobre tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno 2024, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI. Da nord a sud della Penisola, cuore verde d’Italia incluso, 700 luoghi straordinari, poco conosciuti e valorizzati oppure insoliti e curiosi, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, apriranno al pubblico in 360 città. Ad ogni visita si potrà sostenere la missione del FAI con una donazione.

Le Giornate FAI d’Autunno 2024 in Umbria organizzate dal Fai sarà dunque un fine settimana perfetto per conoscere palazzi storici, ville, chiese e collezioni d’arte, ma anche laboratori artigiani, esempi di archeologia industriale e siti produttivi, itinerari nei borghi e percorsi in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici, e speciali aperture dedicate alla sostenibilità. Le visite saranno a contributo libero, e l’evento è anche l’occasione per rinnovare l’iscrizione al Fondo per il prossimo anno oppure farla per la prima volta. Tanti giovani “apprendisti Ciceroni”, ovvero studenti appositamente formati in collaborazione con i loro docenti, e altri volontari guideranno nella visita coloro che sceglieranno di prender parte alle visite in luoghi d’arte, cultura e di grande bellezza e valore naturale.

GIORNATE FAI D’AUTUNNO IN UMBRIA 2024, LA MAPPA DEI LUOGHI E I DETTAGLI

ASSISI, BOSCO DI SAN FRANCESCO

Durante le Giornate FAI d’Autunno 2024 in Umbria sono in programma vari appuntamenti: dalla “VISITA COL DIRETTORE” (anche in LIS domenica 13 alle ore 11:00)a cura di Laura Cucchia, ad “ARTE IN MOVIMENTO – Caccia agli animali nei quadri” fino alla visita guidata “PAESAGGIO E CITTA’, DAL TRECENTO AD OGGI”, a cura di Monica Lupparelli. Trovi tutto qui sotto tra le iniziative speciali. Inoltre, sarà possibile visitare il Bosco in autonomia con un piccolo contributo dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 16:00). Per ulteriori info vi invitiamo a contattare il Bene FAI allo 075/813157 o faiboscoassisi@fondoambiente.it

Iniziative speciali

Durante le Giornate FAI d’Autunno 2024 in Umbria il bosco vi aspettta per la “VISITA COL DIRETTORE”: sabato 12 e domenica 13 Ottobre ore 15:30 con partenza dal Complesso di Santa Croce. Inoltre, domenica 13 alle ore 11:00 con partenza dall’ingresso del Bosco sulla Piazza della Basilica Superiore (sarà presente il servizio di interpretariato LIS).

Domenica ore 11:30 partenza Complesso benedettino di Santa Croce appuntamento con ARTE IN MOVIMENTO – Caccia agli animali nei quadri.

Passeggiata in compagnia della guida Monica Lupparelli per “scovare”, camminando, gli animali nascosti nei quadri che hanno fatto la storia dell’arte. Per amanti dell’arte, adulti e bambini. E’ consigliata una lente di ingrandimento.

Domenica ore 15:30 Visita guidata PAESAGGIO E CITTA’, DAL TRECENTO AD OGGI – partenza dal Complesso di Santa Croce

Breve camminata per raccontarvi com’era Assisi nel ‘300, come erano organizzati i paesaggi che abbiamo sotto agli occhi tutti i giorni e cosa vedeva Giotto mentre dipingeva le celebri scene del ciclo francescano.

Infine, sarà possibile visitare il Bosco in autonomia con un piccolo contributo dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 16:00), come faranno i partecipanti della passeggiata inclusiva, “In- Piedibus del Ben Essere” in occasione del G7 sulle disabilità (in questo caso info e prenotazioni ai numeri 349-5390248 (Daniela) e 349-75558819 (Emanuele)

Orario

Sabato: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 16:00)

Domenica: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 16:00)

Note per la visita

La visita al Bosco dura circa 1 ora 45 minuti per circa 4,5 km di sentieri. Si consigliano scarpe comode. I cani sono ammessi, sempre al guinzaglio. All’interno del Bosco è presente l'”Osteria del Mulino”, per info e prenotazioni 3925416703. Al Bosco è possibile accedere da 2 ingressi: Complesso benedettino di Santa Croce (proseguire sempre dritto da Via San Vittorino) e Piazza della Basilica Superiore (lungo le mura).

Durata visita

105 minuti

LUOGO PARZIALMENTE ACCESSIBILE

Accesso consentito alla Chiesa e alla Chiesa del Complesso benedettino di Santa Croce

CANNARA, CHIESA DELLA BUONA MORTE O DELLE STIMMATE DI SAN FRANCESCO

L’apertura nelle Giornate FAI d’Autunno 2024 in Umbria prevede, oltre alla visita guidata attraverso il percorso consueto, la scoperta di alcuni ambienti eccezionali, normalmente non fruibili. Durante le Giornate FAI saranno eccezionalmente aperte alcune chiese normalmente chiuse ai visitatori. L’esclusività della visita sta nella concentrazione di architetture visitabili in un tour di un’ora.

Luogo solitamente chiuso, proprietà privata

Visite a cura di

Volontari gruppo FAI e volontari del luogo

Orario

Sabato: 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Note: Visite con partenza alle ore 15:00; 16:00; 17:00 (max 30 persone per visita)

Domenica: 10:30 – 12:30 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Note: Visite con partenza alle ore 10:30; 11:30; 15:00; 16:00; 17:00 (max 30 persone per visita)

Note per la visita

Punto di ritrovo: Piazza Valter Baldaccini

Durata visita

60 minuti

Luogo accessibile

FOLIGNO, COLLEGIATA DI SAN SALVATORE

Le visite nelle Giornate FAI d’Autunno 2024 in Umbria saranno a cura degli apprendisti ciceroni degli studenti della scuola Media Statale Gentile da Foligno; che guideranno i visitatori alla scoperta della storia e degli affreschi di questa bellissima chiesa, solitamente chiusa al pubblico.

Luogo solitamente chiuso, proprietà privata

Visite a cura di

Apprendisti Ciceroni dell’Istituto comprensivo Foligno 4, scuola Media G.Gentile da Foligno

Visite in lingua straniera

Inglese

Sabato: 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica: 10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Note per la visita

Piazza Giuseppe Garibaldi

Durata visita

40 minuti

GUBBIO, CHIESA DI SANTA CROCE DELLA FOCE

La visita presso la chiesa di Santa Croce della Foce consentirà di scoprire uno scrigno d’arte barocca, dove arte dell’intaglio, pittura e stucchi si fondono mirabilmente in un vero e proprio “teatro dell’arte”. Sarà inoltre possibile visitare la piccola sacrestia, con tracce di affreschi cinquecenteschi recentemente riscoperti, che gettano una nuova luce sulla storia della chiesa e sulle modifiche del suo assetto che si sono avvicendate nel corso dei secoli. Al piano inferiore si potrà infine ammirare la suggestiva cripta, da poco restaurata, dove è allestito uno spazio espositivo dedicato alla Confraternita e alla sua storia, che consentirà al visitatore di immergersi nella secolare tradizione dei riti pasquali e della suggestiva Processione del Cristo Morto che si svolge a Gubbio nel giorno del Venerdì Santo.

Luogo solitamente chiuso, proprietà privata

Visite a cura di

Apprendisti Ciceroni del Polo Liceale Mazzantini di Gubbio

Orario

Domenica: 10:00 – 12:30 / 14:30 – 17:00

Note: Visite ogni 40 minuti

Note per la visita

Parcheggio consigliato “Teatro romano” o ” Ex Seminario”, poi proseguire per via Gabrielli, quindi proseguire sempre dritti fino ad oltrepassare la porta Metauro e girare sulla strada S. Croce a destra fino la chiesa.

Note Mobilità Sostenibile

Parcheggiata la macchina, il tratto cittadino da percorrere è molto suggestivo tra i vicoli del quartiere di S. Martino nel centro storico di Gubbio.

Durata visita

35 minuti

LUOGO NON ACCESSIBILE

il percorso di visita non è fruibile a causa di barriere architettoniche che impediscono l’accesso al luogo

GUBBIO, EREMO DI S. AMBROGIO

Il percorso di visita che verrà proposto in occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2024 in Umbria si pone come obiettivo quello di far conoscere la storia dell’eremo di Sant’Ambrogio attraverso l’individuazione di quattro grandi momenti, illustrati attraverso le loro principali testimonianze artistiche e personaggi. A tal fine, sarà possibile visitare non solo la chiesa ma anche l’attuale sagrestia, di norma chiusa al pubblico. La sua decorazione, oltre a costituire la traccia più significativa del primo grande momento della storia dell’eremo, detiene anche un certo valore artistico, in quanto testimonianza rappresentativa di quella cultura pittorica, instauratasi nella Gubbio della prima metà del Trecento, di chiara ispirazione senese influenzata, in particolare, dallo stile di Pietro Lorenzetti oltre che dalla cultura assisiate del tempo. L’illustrazione degli altri tre grandi momenti della storia dell’eremo permetterà un affondo sulle figure del beato Arcangelo Canetoli e di Agostino Steuco. Dal momento che alcuni locali dell’eremo non sono visitabili in quanto spazi di clausura e non tutte le opere protagoniste della visita sono in situ, questa sarà integrata con dei supporti digitali.

Luogo solitamente chiuso, proprietà privata

Iniziative speciali

Ogni gruppo visita sarà composto da max 20 persone e potranno accedere all’eremo soltanto due gruppi nella mattinata e due gruppi nel pomeriggio.

Visite a cura di

Volontari del Gruppo FAI Gubbio.

Orario

Sabato: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 17:30

Note: I turni di visita saranno due nella mattina e due nel pomeriggio; ogni gruppo sarà composto da max 20 persone.

Note per la visita

Si raccomandano calzature comode e adatte a fondo stradale dissestato. Il percorso per raggiungere l’eremo è di circa 15 minuti ed è in salita. Si suggerisce di lasciare l’auto presso i parcheggi: “Teatro romano” e “Ex seminario” in viale Teatro Romano, “S. Lucia” via Tifernate n. 7. Per arrivare alla postazione FAI di accoglienza visitatori: raggiungere Porta Castello, superarla e seguire le indicazioni FAI verso via S. Ambrogio. In caso di pioggia la visita sarà annullata.

Note Mobilità Sostenibile

Il sito è raggiungibile soltanto a piedi e accompagnati dai volontari FAI.

Durata visita

75 minuti

LUOGO NON ACCESSIBILE

il percorso di visita non è fruibile a causa di barriere architettoniche che impediscono l’accesso al luogo

NOCERA UMBRA, EX MONASTERO DI S.GIOVANNI E CHIESA DI S.FRANCESCO

L’apertura delle Giornate FAI d’Autunno 2024 in Umbria prevede visite guidate, attraverso un percorso che si snoderà sia all’esterno che all’interno del Monastero, dove scopriremo ambienti suggestivi come il giardino interno, gli antichi lavatoi con vasche per fare il sapone, e tanti altri adibiti a vari usi. La presenza nel convento e nella Chiesa barocca della mostra permanente dei ricami umbri, con paliotti ricamati a mano con filati preziosi risalenti al 700-800, corredi e mobili antichi, rende la visita altamente suggestiva. Il percorso proseguirà nella vicina Chiesa di S.Francesco che si erge nella splendida piazza Caprera, da dove si possono ammirare anche il Duomo, il seminario, e l’antica torre di Nocera, teatro della famosa “Strage dei Trinci” nella battaglia tra Foligno e Nocera Umbra. Sede della Pinacoteca comunale, la Chiesa ospita all’interno una ricca collezione di affreschi ed opere preziose risalenti a varie epoche. La decorazione della Chiesa fu affidata dalle magistrature e dai cittadini quasi per intero a Matteo da Gualdo e alla sua bottega. In stile romanico a navata unica, con cinque arconi che ne sostengono le campate, ha un portale gotico in marmo che si apre sulla piazza.

Luogo solitamente chiuso, proprietà privata

Visite a cura di

Visite a cura dei Volontari del Gruppo FAI di Gualdo Tadino

Orario

Sabato: 09:30 – 12:30 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Note: turni di visita ogni ora

Domenica: 09:30 – 12:30 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Note: turni di visita ogni ora

Note per la visita

Da sud, dopo Foligno seguire la SS3 per circa 20 km ed uscire a Nocera Umbra. Da nord dopo Gualdo Tadino seguire la SS3 per circa 15 km ed uscire a Nocera Umbra il luogo si trova in cima al borgo di Nocera Umbra passando per il centro

Durata visita

60 minuti

LUOGO PARZIALMENTE ACCESSIBILE

per quanto riguarda il monastero sarà possibile visitarne una parte, compresa la chiesa di S.Giovanni. la chiesa di S.Francesco invece è accessibile a tutti

PERUGIA, ORTI JACOBILLI

La visita nelle giornate di Autunno vuole far conoscere appieno la storia e le particolari essenze presenti nell’orto, nonostante, infatti, l’amministrazione comunale ne abbia curato il ripristino è ancora poco frequentato dai cittadini. Sarà particolarmente curato il racconto della storia dell’orto e la spiegazione delle essenze presenti sarà a cura di un esperto ambientale.

DELEGAZIONE FAI FOLIGNO

Luogo solitamente chiuso, proprietà privata

Visite a cura di

Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Tecnico Economico, aereonautico di Foligno

Sabato: 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Note: Turni di visita ogni 30 minuti

Domenica: 10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Note: Turni di visita ogni 30 minuti

Durata visita

30 minuti

Luogo accessibile

PERUGIA, EX CONVENTO DI SANTA MARIA MADDALENA

Si tratta di un bene non visitabile, essendo sede della Legione dei Carabinieri, pertanto l’occasione è unica per poter visitare quelle parti residue che conservano l’originarietà architettonica e decorativa. L’itinerario della visita si snoderà principalmente tra la chiesa e il chiostro dove sarà possibile percepire la spazialità dei luoghi e la raffinatezza architettonica e decorativa, tipica dei complessi monastici femminili.

Luogo solitamente chiuso, proprietà privata

Visite a cura di

Apprendisti Ciceroni del Liceo Artistico “Bernardino di Betto” di Perugia.

Orario

Sabato: 14:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Domenica: 10:00 – 13:00 (ultimo ingresso 12:00)

Note per la visita

All’entrata sarà necessario mostrare un documento d’identità.

Durata visita

50 minuti

LUOGO PARZIALMENTE ACCESSIBILE

presenza di scalini

PERUGIA, ORATORIO DI SAN FRANCESCO DEI NOBILI

La visita dell’oratorio durante le Giornate FAI d’Autunno 2024 in Umbria è un momento unico per scoprire questo bene, normalmente chiuso al pubblico, in quanto sede dell’archivio del Pio Sodalizio Braccio Fortebracci. Durante la visita si percorreranno diversi ambienti: entrando nel vestibolo decorato da preziosi stucchi, si accederà poi alla sala del consiglio, in cui saranno illustrate alcune consuetudini della confraternita. Si visiterà poi la sacrestia, che ospita il gonfalone di Pietro Galeotto e un crocifisso ligneo del XIII secolo, per accedere in seguito alla chiesa e ammirare lo scrigno barocco che contiene il ciclo di affreschi di Scaramuccia. La visita si concluderà nel giardino pensile della struttura, da cui si potrà ammirare una bella vista sul quartiere di Porta Santa Susanna. La visita avrà un taglio storico-artistico: verranno fornite informazioni circa l’architettura e le opere d’arte presenti, ma anche riguardo alle tradizioni della confraternita.

Luogo solitamente chiuso, proprietà privata

Visite a cura di volontari della Delegazione di Perugia e del gruppo giovani Perugia.

Orario

Sabato: 10:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Note: Turni di visita ogni 30 minuti circa, gruppi di massimo 20 persone. Ultima visita mattina: ore 12:00; ultima visita pomeriggio: ore 17:00.

Domenica: 10:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00

Note: Turni di visita ogni 30 minuti circa, gruppi di massimo 20 persone. Ultima visita mattina: ore 12:00; ultima visita pomeriggio: ore 17:00.

Note Mobilità Sostenibile

Si può facilmente raggiungere l’Oratorio con il Minimetrò, scendendo alla stazione Cupa e facendo un breve tratto a piedi.

Durata visita

50 minuti

Luogo accessibile

POZZUOLO UMBRO, PALAZZO MORETTI COSTANZI

Dal 2008, il Palazzo ospita la mostra permanente di documenti e l’archivio storico dedicato al fisico Franco Rasetti, scienziato eclettico nato a Pozzuolo Umbro, uno dei ragazzi di Via Panisperna, obiettore nei confronti degli studi finalizzati alla realizzazione della bomba atomica. Nelle altre stanze, trovano spazio anche una collezione di piante della zona collinare del Trasimeno, con didascalie sui loro rimedi officinali o medici, una mostra legata alla paleontologia e un’altra dedicata agli eventi bellici che hanno coinvolto il territorio durante le due guerre mondiali.

Luogo solitamente chiuso, proprietà privata

Visite a cura di

delegazione FAI Trasimeno in collaborazione con Associazione Franco Rasetti

Visite in lingua straniera

inglese

Orario

Sabato: 15:30 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)

Domenica: 09:30 – 13:00 / 15:30 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)

Durata visita

30 minuti

LUOGO PARZIALMENTE ACCESSIBILE

Per mancanza di ascensore sarà visitabile solo il piano terra con alcune stanze trasformate in museo della civiltà contadina

SAN GIUSTINO, ABBAZIA DI USELLE INFRA MONTES

L’abbazia, solitamente chiusa al pubblico, sarà eccezionalmente aperta in occasione delle Giornate FAI di Autunno.

Luogo solitamente chiuso, proprietà privata

Visite a cura di

Apprendisti Ciceroni Liceo Statale “Plinio il Giovane” di Città di Castello, volontari Gruppo FAI Città di Castello

Orario

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Note per la visita

Per raggiungere l’abbazia di Uselle è necessario percorrere un tratto a piedi di circa 1 km su strada sterrata; l’ultimo tratto (200 metri circa) è piuttosto ripido. Si raccomanda ai partecipanti di presentarsi con abbigliamento consono e calzature comode e adatte al terreno. La zona non è coperta da rete internet

Durata visita

30 minuti

LUOGO NON ACCESSIBILE

il percorso di visita non è fruibile a causa di barriere architettoniche che impediscono l’accesso al luogo



SAN GIUSTINO, MULINO MEDIEVALE DEI RENZETTI

Sarà possibile visitare il mulino medievale ed assistere, in alcuni momenti, alla molitura dei cereali secondo il procedimento antico. Ermanno e il figlio Stefano Piergentili, attuali proprietari e discendenti dei mugnai che gestivano l’opificio, hanno restaurato e mantenuto attivo il mulino fin dalla scomparsa dell’ultimo vero mugnaio: Annibale Piergentili (“Nino”) e da circa dieci anni hanno riavviato l’attività produttiva. Oggi Stefano e la moglie Cinzia coltivano direttamente i cereali utilizzati per la molitura con i quali producono le farine artigianali di qualità superiore che vengono poi trasformate in pane, pasta e biscotteria nel loro laboratorio artigianale. Come veri custodi di tale patrimonio culturale e come Referenti Regionali di Aiams (Associazione Italiana Mulini Storici) sono impegnati nella promozione del luogo per rendere nota la storia del Mulino Renzetti e dei mulini ad acqua in generale, diffondendo la conoscenza su grani e farine e sull’importanza della qualità di alimenti, come la farina, che questi antichi macchinari sanno produrre, per trasmettere il loro sapere a chiunque sia interessato a conoscere quest’attività che è stata ed è così importante.

Luogo solitamente chiuso, proprietà privata

Visite a cura di

Gruppo FAI Città di Castello

Visite in lingua straniera

inglese

Orario

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Note per la visita

Dalle uscite della E45 di San Giustino o di Selci Lama, raggiungere l’abitato di Lama e seguire le indicazioni per il “Mulino Medievale Loc. Renzetti” situato lungo la SP200 di Parnacciano a circa 5 km da Lama

Durata visita

45 minuti

LUOGO NON ACCESSIBILE

il percorso di visita non è fruibile a causa di barriere architettoniche che impediscono l’accesso al luogo

SELLANO, CASTELLO DI CAMMORO

I visitatori potranno scoprire la bellezza del borgo, attraverso un itinerario che toccherà le più belle emergenze storico artistiche del borgo, conosciuto anche come ” il paese dai muri parlanti”. Saranno accompagnati dai volontari della Pro Loco di Cammoro, vista la particolare posizione geografica godranno anche di una particolare vista delle montagne del sellanese.

DELEGAZIONE FAI FOLIGNO

Luogo solitamente chiuso, proprietà privata

Visite a cura di

Volontari Pro Loco Cammoro

Orario

Sabato: 15:00 – 18:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Domenica: 10:30 – 12:30 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Note: Turni di visita ogni 30 minuti

Durata visita

45 minuti

LUOGO NON ACCESSIBILE

il percorso di visita non è fruibile a causa di barriere architettoniche che impediscono l’accesso al luogo

SPELLO, CHIESA DI SAN VENTURA

Oltre alla storia ed alle opere presenti in San Ventura, il visitatore potrà scoprire la “Leggenda della Vecchia della Croce” magistralmente narrata dagli apprendisti ciceroni della scuola media statale di Spello.

Luogo solitamente chiuso, proprietà privata

Visite a cura di

Apprendisti ciceroni della scuola media Statale G.Ferraris di Spello

Orario

Sabato: 15:00 – 17:30 / 15:00 – 17:30

Note: Turni di visita ogni 30 minuti

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 17:30 (ultimo ingresso 17:00)

Note: Turni di visita ogni 30 minuti

Durata visita

30 minuti

Luogo accessibile

SPOLETO, BEROIDE E IL GIRO DELLE 7 CHIESE

Una passeggiata di circa 6 km completamente pianeggiante con durata di circa 3 ore; costituirà l’occasione per visitare le 7 chiese di Beroide e dintorni, guidati dai volontari della Pro Loco di Beroide. Ci sarà un unico turno di partenza al mattino ore 9,30, nel pomeriggio ore 15,00. Numero massimo di partecipanti 50 persone per turno. Luogo di partenza in piazza davanti alla chiesa di San Michele.

Luogo solitamente chiuso, proprietà privata

Visite a cura di

Volontari Pro Loco Beroide

Domenica: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Note: Una partenza al mattino ore 9.30; unica partenza al pomeriggio ore 15.00. Gruppi di massimo 50 persone

Note per la visita

Dalle ore 10.45 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30 per chi non desidera unirsi alla passeggiata sarà comunque possibile visitare la chiesa di San Michele Arcangelo, l’oratorio dei disciplinati e la mostra fotografica storica degli antichi mestieri di Beroide. IL punto di ritrovo è il banco FAI presso la piazza principale di Beroide. Spoleto Fraz. Beroide

Durata visita

120 minuti

Luogo accessibile

SPOLETO, PALAZZO PIANCIANI

L’apertura nelle Giornate FAI d’Autunno 2024 in Umbria prevede, oltre alla visita attraverso un percorso interno anche la scoperta di alcuni ambienti eccezionali, normalmente non fruibili, poiché il palazzo ospita ora la sede di un istituto bancario ovvero Banco Desio.

Luogo solitamente chiuso, proprietà privata

Visite a cura di

Apprendisti Ciceroni Istituto Alberghiero “De Carolis”, Istituto comprensivo Spoleto 1 e Istituto comprensivo Spoleto 2.

Visite in lingua straniera

inglese

Orario

Sabato: 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Note: turni di visita ogni 30 minuti, gruppi di massimo 20 persone.

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Note: turni di visita ogni 30 minuti, gruppi di massimo 20 persone

Note per la visita

Durante la visita non è permesso scattare foto né fare video Il palazzo è localizzato nella parte alta della città inizio di corso Mazzini.

Note Mobilità Sostenibile

Parcheggio distribuito su tre piani completamente interrato con n. 454 posti auto di cui 9 riservati ai disabili. L’ingresso veicolare del parcheggio è situato in Via Interna delle Mura, ed è accessibile dalla stessa via, da Via Posterna e da Via Martiri della Resistenza. L’uscita veicolare dal parcheggio porta sempre in Via Interna delle Mura. Dal Parcheggio, i pedoni possono raggiungere il centro storico di Spoleto tramite percorsi meccanizzati; uscita PIAZZA PIANCIANI inizio corso Mazzini

Durata visita

30 minuti

Luogo accessibile

TODI, CHIESA DI SANTA MARIA DELLA NEVE A PIAN DI PORTO DI TODI

Durante le Giornate FAI avrete l’opportunità di scoprire una degli edifici più antichi di Todi, la chiesa di santa Maria di Pian di Porto, strettamente legata alla figura di San Bernardino da Siena, che qui dimorò nel 1426. In ricordo di tale evento, la comunità cattolica di Pian di Porto celebra ogni anno, il 20 maggio, una solenne processione in onore del santo senese, che si snoda fino alla città di Todi. Nella stessa Giornata d’Autunno FAI inoltre gli Apprendisti Ciceroni accompagneranno i visitatori alla scoperta di un altro bene, che si trova poco distante dalla chiesa, il Ponte Bailey, una struttura in ferro risalente alla Seconda Guerra Mondiale, che venne trasferita negli anni Cinquanta dalla Toscana a Todi per superare il corso del Tevere, unendo così le frazioni di Ponterio e Pian di San Martino, situate sulle rive opposte del fiume. Disattivato negli anni Ottanta, il ponte è stato recentemente restaurato e inaugurato pochi mesi fa. Da qui si dipanano alcuni sentieri, come quello del Furioso, ideali per esplorare una parte del Parco Regionale Fluviale del Tevere.

Luogo solitamente chiuso, proprietà privata

Visite a cura di

APPRENDISTI CICERONI

Visite in lingua straniera

Inglese

Orario

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Durata visita

20 minuti

Luogo accessibile

TREVI, CARTIERE DI TREVI: CARTA CIRCUITO

Il visitatore potrà conoscere a fondo il ciclo della carta, da rifiuto a risorsa attraverso la visita integrale dell’azienda. Una visita didattica indirizzata alle famiglie in particolare alle giovani generazioni; sarà infatti attivato un laboratorio per i bambini fino a 12 anni, dove con la guida degli addetti all’azienda potranno giocare con materiale riciclato. Sarà inoltre possibile portare della carta da riciclare e a secondo del peso l’azienda donerà un simpatico omaggio.

Luogo solitamente chiuso, proprietà privata

Iniziative speciali

All’interno della Cartiera verrà organizzato uno speciale Laboratorio per bambini dove potranno imparare il percorso della carta, da rifiuto a risorsa e potranno giocare con materiale cartaceo ricavato dal riciclo della stessa.

Altra iniziativa: “Porta la tua carta da rifiuto ed otterrai un simpatico omaggio”

Visite a cura di

Addetti alla Cartiera

Orario

Sabato: 09:30 – 12:00 / 15:00 – 17:30

Note: Gruppi di massimo 25 persone. Partenza visita alle ore 9.30; 10.15; 11.00; 11.30; 15.00; 15.45; 16.30; 17.00

Durata visita

45 minuti

LUOGO NON ACCESSIBILE

il percorso di visita non è fruibile a causa di barriere architettoniche che impediscono l’accesso al luogo

LUGNANO IN TEVERINA, L’ANTICA TERRA DI LUGNANO, PERLA DELLA TIBERINA AMERINA

L’itinerario proposto per le Giornate FAI d’Autunno 2024 in Umbria approfondisce aspetti storici e culturali del borgo di Lugnano. Saranno eccezionalmente visitabili i Palazzi Bufalari e Brunoni, residenze private Sette Ottocentesche, solitamente chiuse al pubblico, appartenute a famiglie di spicco del paese che rivelano lati inediti del borgo. Chiude la visita, la splendida Collegiata di Santa Maria Assunta, edificio romanico dell’Umbria meridionale, unicum nell’architettura medievale con un ricco apparato decorativo. Sono poi previste, solo su prenotazione, due iniziative speciali: la visita di Palazzo Vannicelli, a cura dell’Arch. Sonia Trenta, che racconterà la storia della residenza di una delle famiglie più influenti della zona e una passeggiata naturalistica dove storia e natura si fondono in un affascinante percorso che va dall’antica Chiesa di Santa Maria di Ramici, piccolo santuario immerso nel verde delle campagne amerine, al sito archeologico della Villa Romana nella località Poggio Gramignano

Luogo solitamente chiuso, proprietà privata

Iniziative speciali

Costruttori di paesaggio: dalla chiesa di Santa Maria di Ramici alla villa romana di Poggio Gramignano

In occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2024 in Umbria sono previste anche iniziative speciali, nel dettaglio reperibili qui

Orario

Sabato: 10:00 – 17:00 (ultimo ingresso 16:30)

Note: Turni di visita ogni 30 minuti circa

Domenica: 10:00 – 17:00 (ultimo ingresso 16:30)

Note: Turni di visita ogni 30 minuti circa

Note per la visita

Le visite si terranno dalle ore 10 alle ore 16.30 (orario partenza ultimo gruppo di visita) Nel rispetto delle funzioni religiose, domenica 13 ottobre la Collegiata di Santa Maria Assunta sarà visitabile a partire dalle ore 12.30 E’ possibile parcheggiare la propria auto lungo la strada di accesso al centro storico seguendo le indicazioni per i parcheggi. Consigliamo di seguire la segnaletica FAI. Il banco FAI da dove inizierà la visita del borgo sarà posizionato nella piazza di fronte al Comando dei Carabinieri di Lugnano in Teverina, Via Savoia.

Durata visita

60 minuti

LUOGO NON ACCESSIBILE

il percorso di visita non è fruibile a causa di barriere architettoniche che impediscono l’accesso al luogo

LUGNANO IN TEVERINA, CONVENTO DI SAN FRANCESCO – UN ANTICO LUOGO DI PREGHIERA

In occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2024 in Umbria sarà possibile effettuare una visita del complesso monumentale di San Francesco, situato appena fuori dall’abitato storico di Lugnano in Teverina, lungo la strada che dal paese scende verso la Valle del Tevere. Si tratta di una struttura monumentale attualmente di proprietà privata, per cui non abitualmente aperta al pubblico. Questa costituisce un complesso di notevole interesse dal punto di vista storico e architettonico, essendo uno dei più antichi conventi francescani dell’Umbria meridionale. La chiesa con una struttura a navata unica, conserva numerose opere d’arte risalenti principalmente al Cinquecento e al Seicento, con alcuni resti di affreschi medievali riemersi nel corso di recenti restauri. Il convento adiacente conserva poi un suggestivo chiostro su arcate, con lunette riccamente affrescate e un bel pozzo centrale in pietra.

Luogo solitamente chiuso, proprietà privata

Visite a cura di

Volontari FAI

Orario

Sabato: 10:00 – 17:00 (ultimo ingresso 16:30)

Domenica: 10:00 – 17:00 (ultimo ingresso 16:30)

Note per la visita

Sarà possibile parcheggiare la propria auto nel parcheggio nei pressi del Convento di San Francesco seguendo le frecce FAI. Il banco sarà posizionato all’ingresso del Convento di San Francesco.

Durata visita

45 minuti

LUOGO NON ACCESSIBILE

il percorso di visita non è fruibile a causa di barriere architettoniche che impediscono l’accesso al luogo

ORVIETO, PALAZZO BISENZI

Trattandosi di abitazione privata, normalmente non è accessibile. La visita per le Giornate FAI d’Autunno 2024 in Umbria sarà circoscritta agli ambienti dell’ex Albergo dele Belle Arti, ala cappella di famiglia, al salone principale ed allo studiolo. Sarà in ogni caso l’occasione di scopriere un palazzo e la storia delle famiglie nobili che lo hanno vissuto e quindi trasformato nel corso dei secoli.

Luogo solitamente chiuso, proprietà privata

Visite a cura di

Visite a cura di:CICERONI E VOLONTARI GRUPPO FAI ORVIETO

Visite in lingua straniera

inglese

Orario

Sabato: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:30

Note: visite ogni 30 minuti circa

Domenica: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)

Note per la visita

CORSO CAVOUR,

Note Mobilità Sostenibile

il palazzo si trova lungo Corso Cavour, poco lontano dalla Torre del Moro, in area pedonale.

Durata visita

40 minuti

LUOGO NON ACCESSIBILE

il percorso di visita non è fruibile a causa di barriere architettoniche che impediscono l’accesso al luogo

ORVIETO, PALAZZO GUIDONI OGGI MORICHETTI

Trattandosi di una abitazione privata solitamente il palazzo non è visitabile. Durante la visita, oltre ad apprezzare l’apparato architettonico della facciata del palazzo e l’impianto complessivo con il tipico androne, lo scalone e la distribuzione, visiteremo il salone principale con il ciclo pittorico del Galeotti, apprezzandone il linguaggio figurativo e mitologico.

Luogo solitamente chiuso, proprietà privata

Visite a cura di

APPRENDISTI CICERONI E VOLONTARI GRUPPO FAI ORVIETO

Visite in lingua straniera

INGLESE

Orario

Sabato: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)

Domenica: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)

Note per la visita

Palazzo lungo il Corso Cavour, a pochi passi dal Teatro Mancinelli, in zona a traffico limitato.

Durata visita

30 minuti

LUOGO NON ACCESSIBILE

il percorso di visita non è fruibile a causa di barriere architettoniche che impediscono l’accesso al luogo

Per eventuali variazioni di orario e prenotazioni alle Giornate FAI d’Autunno 2024 in Umbria, è possibile consultare il sito ufficiale

