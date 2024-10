Marini Edilizia si evolve e si rinnova anche dopo quasi 50 anni: inaugurato il nuovo showroom (foto)

Un nuovo ampio spazio all'avanguardia: modernità, luminosità, cura dei dettagli per un ambiente ricco di materiali innovativi, soluzioni ad hoc per pavimenti, arredo bagno e non solo

Marini Edilizia non si ferma e, dopo quasi 50 anni (da festeggiare fra poco più di un anno, ndr) di storia, si evolve e si rinnova ancora di più. La nota azienda di Bastia Umbra, ha inaugurato sabato 5 ottobre il nuovo showroom negli spazi adiacenti alla storica sede. Modernità, luminosità, grande cura dei dettagli per un ambiente spazioso ricco di materiali innovativi, soluzioni all’avanguardia per pavimenti, arredo bagno e non solo.

Ed è così che da quasi 50 anni Marini Edilizia mette a disposizione dei propri clienti professionalità, passione ed energia nella realizzazione di ogni singolo progetto. In tantissimi all’inaugurazione del nuovo showroom, fra clienti, amici, parenti di famiglia e personalità del mondo della politica territoriale, fra cui il sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci. “Uno spazio che proprio ci voleva – ha dichiarato Silvia Marini ad Assisi News – siamo davvero felici, oggi è un giorno importante”. Presente, felice e sorridente in volto, il fondatore Giuseppe Marini e la famiglia al completo, oltre all’intero staff aziendale e a tanti collaboratori. Una solidità aziendale che fa dell’esperienza, dell’originalità e sempre più dell’innovazione il proprio successo.

La forza di Marini Edilizia è indubbiamente la qualità del servizio: l’esperienza che ha permesso alla ditta di Bastia Umbra di avvalersi negli anni dei migliori collaboratori e fornitori, di garantire prodotti di qualità e di riservare particolare attenzione alla cura dei dettagli. Passo dopo passo soddisfatte sempre negli anni le esigenze di chi desidera arredare, ristrutturare o semplicemente rinnovare la propria casa, offrendo le soluzioni migliori nel rispetto delle proprie esigenze.

“Diamo forma al vostro stile di vita partendo da sensibilità, emozioni, bellezza, qualità e solidità” – lo slogan che da sempre contraddistingue la famiglia Marini, per una scelta ampia, dagli esterni al living, dalla camera da letto allo studio fino alla stanza più privata, un modo nuovo e originale di vivere la casa. Nel nuovo spazio inaugurato domenica, un vero salto nel futuro con articoli dal design innovativo che trasmettono emozioni: un percorso espositivo in cui si è seguiti passo passo per trovare la soluzione più adatta a tutte le esigenze.

Dettagli che diventano protagonisti, in una evoluzione costante, con la disposizione degli arredi precisa, materiali innovativi e colori, abbinati con luci luminose e decorazioni. Una giornata da ricordare quella trascorsa nel primo sabato di ottobre 2024, fra brindisi, abbracci, strette di mano e grande soddisfazione, per una azienda storica dell’Umbria, che non smette di evolversi e stupire. Marini Edilizia è in via Campiglione 40 a Bastia Umbra (PG).

