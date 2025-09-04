Il Cortile di Francesco entra nel vivo della sua undicesima edizione con il calendario francescano

Il Cortile di Francesco entra nel vivo della sua undicesima edizione, dal titolo “CreAzione”. Ciò avverrà il 6 settembre con due appuntamenti di rilievo: alle 18 la Piazza inferiore di San Francesco ospiterà la tavola rotonda dal titolo “Come comunicare nuove energie creative”; a seguire, si terrà la presentazione del calendario 2026 della rivista San Francesco patrono d’Italia, in occasione dell’ottavo centenario dalla morte di san Francesco.

Il primo appuntamento nasce dalla collaborazione tra Suoni Controvento, Rai Umbria e il Cortile di Francesco. Sotto la regia di Alessandra Ferraro, direttrice di Rai Isoradio, quattro top manager della comunicazione internazionale, leader nei loro ambiti di competenza – Natalia Borri, Carlos Casas, Francesco Conticello e Antonio Romano, con la partecipazione di Carlo Verdelli -, si confronteranno sui temi relativi alle nuove forme di comunicazione analizzando il passaggio dal boom degli anni 80, passando per i social e il digitale e atterrando sul tema dell’intelligenza artificiale.

Il calendario francescano 2026 – dal titolo “San Francesco vive” – nasce dalla collaborazione dei frati del Sacro Convento con il fotografo Gianluigi Di Napoli: nel 2026 le celebrazioni del grande centenario francescano culmineranno con gli ottocento anni dalla pasqua di Francesco (1226-2026) e la comunità del Sacro Convento intende fare memoria di questo anniversario celebrando la vita di Francesco, che non è finita ottocento anni fa, ma continua in modo nuovo attraverso la testimonianza, le esperienze e l’esistenza di tutti coloro che ne condividono la spiritualità e il carisma. Al termine della presentazione, le foto saranno svelate in piazza con una mostra dedicata.

«Per la prima volta nella loro storia – ha dichiarato Gianluigi Di Napoli -, i Frati del Sacro Convento hanno scelto di aprire le porte a uno sguardo fotografico autoriale, per raccontare la spiritualità e l’essenza francescana attraverso le immagini. È un gesto di apertura non scontato, che dimostra sensibilità e coraggio, e che ho accolto con molta gratitudine e senso di responsabilità. Il calendario nasce da un accesso straordinario, concesso in un momento altrettanto unico della storia di San Francesco e del mondo.

Mi sono dunque messo in ascolto, con silenzio e presenza. Il mio intento è stato quello di evocare, assorbire e restituire qualcosa dell’invisibile che si respira in quei luoghi». Sarà possibile seguire gli appuntamenti di sabato 6 settembre in streaming sul canale YouTube Cortile di Francesco. (Assisi News ha anche un sito decicato agli eventi, www.assisieventi.it)

