Il dono e il discernimento, presentazione a Roma con Gambetti e Speranza

Saranno il Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, Card. Mauro Gambetti, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, e il direttore de L’Espresso, Marco Damilano, a presentare mercoledì 20 ottobre alle 18 in Senato il libro “Il dono e il discernimento” di Mariella Enoc, Presidente dell’Ospedale Bambino Gesù, e di padre Francesco Occhetta Sj, docente dell’Università Gregoriana.

Il dono e il discernimento è un libro nato in una sera d’estate, da un dialogo tra amici, tra il gesuita Francesco Occhetta e Mariella Enoc, presidente dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Una pubblicazione, edita da Rizzoli, che ripercorre non solo la parabola lavorativa di Enoc, ma ne racconta il percorso umano, fatto di speranze e paure, gioie e ferite, le battaglie vinte e quelle perse, però combattute sempre fino in fondo. Il libro, spiega padre Occhetta, «nasce da una comune provenienza mia e della presidente Enoc dalla terra di Novara, e vuole riunire, come in una collana, le molte perle della sua vita. Abbiamo voluto far partire questo racconto dal suo impegno nell’Azione cattolica diocesana, alla sua presenza in Confindustria e successivamente alla Fondazione Cariplo e poi la sua fondamentale presenza nel campo sanitario. Ma tutto questo cammino è attraversato da una grande fede, che l’ha aiutata a superare e riuscire in situazioni che a volte sembravano impossibili».

La presentazione del volume, edito da Rizzoli, si terrà nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. L’incontro sarà moderato dalla direttrice di Rai Giornale Radio e Radio Uno, Simona Sala. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sul sito sanfrancesco.org. Lo ha reso noto il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato.

