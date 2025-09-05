Inaugurata l’Assisi International Contemporary Art Exhibition 2025 (foto)

“Quest’anno sono particolarmente soddisfatta del Progetto perché, oltre ad avere tanti artisti importanti, abbiamo ampliato il cerchio delle collaborazioni tra realtà locali che hanno a cuore la valorizzazione del territorio. E la sinergia è sinonimo di miglioramento, approfondimento e Bellezza”. Sono le parole di Marina Merli in occasione dell’inaugurazione, il 4 settembre 2025, di Assisi International Contemporary Art Exhibition 2025.

L’iniziativa, giunta alla XVI edizione, mette in mostra opere di una collettiva di artisti di provenienza internazionale è patrocinata dal Comune di Assisi e si avvale della collaborazione della Pro loco di Costa di Trex, ARTOUR-O Il MUST, Fat Canary Journal & Gallery, Open Road Creations e Kustannusliike Parkko. Prestigiose università e associazioni culturali straniere hanno sostenuto i progetti realizzati dagli artisti. Nella giornata inaugurale del 4 settembre sono stati presentati gli originali progetti artistici, letterari e performativi a cui gli artisti hanno lavorato durante le loro residenze creative ad Assisi nel 2024-2025, oltre alle opere create per il progetto artistico-culturale, ideato dalla Proloco di Costa di Trex, “Volti, paesaggi, tradizioni e mestieri”.

I PROTAGONISTI DI ASSISI INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART EXHIBITION 2025

Musica e arti performative:

Sara Di Costanzo, (FRANCIA)

Rory Murphy, (IRLANDA)

Ann Belmont, (USA)

Arti letterarie e cinematografiche:

Sarina Gale (AUSTRALIA)

Roland Schwarz (AUSTRIA)

Massimo Nirchi (CANADA)

Katja Novak (ESTONIA)

Kirsti Sergejeff, Elena Sulin (FINLANDIA)

Alejandra Queizán (SPAGNA)

Vira Borgen (UCRAINA/CANADA)

Nina Burokas, Christina Chiu, Margo Davis, Nina Ghiselli,

Ronald Falzone, Julia Morrow, Jenelle Pearring, Margie Ratliff,

Grant Rutherford, Jeffrey Thomson (USA)

Rebecca Suzuki (USA/GIAPPONE)

Arti visive e multidisciplinari:

Yvonne Bush, Miranda Starr Davidson, Jeannette Kogeler (CANADA)

Cecil Castellucci, Louise Durocher, Celia Rabinovitch (CANADA/ USA)

José Villamil (COLOMBIA)

Geuryung Lee, Hojin Lee (COREA DEL SUD)

Hiroki Nonoyama (GIAPPONE)

Matthew Gammon, Susan Mannion, Keith Wilson RUA (IRLANDA)

Anne Murray (IRLANDA/USA)

Kas Rasenberg (PAESI BASSI)

Dănuț-Adrian-Iași Chidon-Frunză (ROMANIA)

Marcelot / Marcelo Tomaz Galvão de Castro (SVIZZERA/BRASILE)

Emily Yu-Chen Liang (TAIWAN)

Jennifer Campbell, Vincent Caranchini, Matthew Choberka,

Mireille Damicone, Jessica Dunne, Thomas Gardner, Erinn Heilman,

Roberto Jamora, Casey Marie Johnson, Adrienne Lee, Elizabeth

Malunowicz, Anne Mansour, Susan O’Malley, Robin Osterberg, Rachel

Pollack, Paul Reuther, Jon Santiago, Laura Von Rosk, Lynnette Widder,

Nancy Wisti Grayson, Andrea Wollensak, Jennifer Yorke (USA)

e

Alba Folcio, Giuseppe Gusinu, Ettore Piras (ARTOUR-O il MUST-ITALIA)

La mostra/evento sarà visitabile sino a domenica 7 settembre,

orari 10:00 – 13:00 /15:30 –19:30.

FOTO © Mauro Berti

© Riproduzione riservata