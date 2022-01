Italo Landrini al secondo posto nel Premio “Città viva” 2021 (foto)

Italo Landrini ha vinto il 32° Premio Nazionale di lettere ed Arti “Città viva” 2021. Al poeta e scrittore di Viole di Assisi è stato conferito il secondo premio sezione A per la poesia “Tornerò”. A conferire il premio ad Italo Landrini una giuria composta da Danilo Coppola, Angela Stella Prudentino e Giulia Sementano. Ad Italo Landrini in premio un trofeo e l’attestato firmato dal segretario del premio Carmen Anglani, dal presidente onorario del premio Vito Cracas, dal presidente dell’associazione Maria Sibilio.

Il 32° Premio Premio Nazionale di lettere ed Arti “Città viva” a Italo Landrini arriva dalla città di Ostuni. Per la poesia “Tornerò” questa la motivazione del prestigioso riconoscimento, classificatasi come detto al secondo posto: “L’autore descrive con un sentire nostalgico il legame con la sua terra natia, nella speranza di poter tornare quanto prima a sentirne gli odori e godere della spensieratezza di un tempo andato e mai dimenticato. La scrittura, attraverso l’alternarsi di passato, presente e futuro restituisce tutta la forza di un’appartenenza che il trascorrere del tempo non ha minimemente indebolito”.

Per Landrini, conosciutissimo in tutto il territorio di Assisi e non solo, autore di numerosi testi e poesie, che vanta apparizioni anche in un recente passato in programmi TV, è solo l’ultimo traguardo ottenuto con una sua opera. All’autore i complimenti della redazione di AssisiNews per il prestigioso traguardo raggiunto.

